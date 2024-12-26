https://1prime.ru/20241226/rossija-853868774.html

В России выросло потребление кофе навынос на 550 миллилитров

В России выросло потребление кофе навынос на 550 миллилитров - 26.12.2024, ПРАЙМ

В России выросло потребление кофе навынос на 550 миллилитров

Потребление кофе навынос в стаканах объемом 550 миллилитров в России в 2024 году выросло на 35% и заняло пятую часть рынка, однако самым популярным форматом у... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T05:32+0300

2024-12-26T05:32+0300

2024-12-26T05:32+0300

бизнес

финансы

санкт-петербург

москва

дагестан

coffee like

яндекс.лавка

яндекс лавка

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853868774.jpg?1735180340

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Потребление кофе навынос в стаканах объемом 550 миллилитров в России в 2024 году выросло на 35% и заняло пятую часть рынка, однако самым популярным форматом у россиян остаются стаканчики по 350 миллилитров, говорится в исследовании производителя кофейных стаканов ProstoKap, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Кофе навынос объемом 550 миллилитров становится все популярнее в 2024 году. Мы зафиксировали рост потребления этого формата на 35% за год. Сейчас 550 миллилитров занимает 20% от всех заказов в крупных сетях, таких как One Price Coffee, Cofix, "Кофемания", Coffee Like, "Правда кофе" и других", - сообщили в компании на основании собственной статистики продаж кофейных стаканчиков за 2023 и 2024 годы. "Покупатели выбирают большие напитки из-за их удобства и экономичности. Один стакан 550 миллилитров часто заменяет два по 250 миллилитров, предлагая более выгодное решение как для потребителей, так и для бизнеса", - пояснили в ProstoKap. Там ожидают, что популярность кофе объемом 550 миллилитров продолжит расти и в следующем году - как минимум на 23% в целом по рынку. Лидером по потреблению кофе объемом 550 миллилитров, благодаря высокой концентрации кофеен, является Москва. "В регионах популярность этого формата ниже из-за меньшего присутствия популярных кофейных сетей, а также логистических ограничений крупных производителей стаканов", - отметил в ProstoKap. По прогнозу компании, в столице спрос на этот формат в следующем году вырастет на 13%, а в Санкт-Петербурге — на 35%. Ожидается и активный рост в регионах - в среднем на 25%. При этом в небольших и средних кофейнях формат 550 миллилитров пока остается редким — его доля не превышает 1%. По словам основателя и гендиректора компании Петра Кабина, для небольших кофеен был практически закрыт доступ к формату 550 миллилитров. "Крупные производители стаканов не работают с малыми партиями. Это ограничивало этот сегмент от возможности расти и конкурировать с известными сетями", - пояснил Кабин, чьи слова приводятся в сообщении. ПРЕДПОЧТЕНИЯ КОФЕМАНОВ Что касается предпочтений кофе навынос других размеров, то в компании подсчитали, что на сегодняшний день формат 350 миллилитров остается самым популярным как в крупных сетях, так и в небольших кофейнях. На него приходится более 50% заказов. Около 20-35% рынка занимают стаканы на 450 миллилитров – в этом случае чем меньше кофейня, тем такой формат популярнее. При этом потребление кофе в стаканчиках на 250 миллилитров сократилось до 10–15%. "В целом потребление кофе с собой продолжает расти по всей стране на 20–25% за год. Высокая маржинальность кофе-бизнеса также привлекает новых игроков, что стимулирует развитие сегмента и популяризацию новых форматов", - отметили в компании. По ее данным, особенно заметен рост в регионах, включая новые туристические центры и районы с низким потреблением алкоголя. Так, в Дагестане, на Алтае, Дальнем Востоке, в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге потребление в 2024 году выросло на 30–40%, на 10–15 процентных пунктов опередив среднероссийские показатели роста. "На Кавказе и в других регионах с ограниченным потреблением алкоголя кофе становится не только популярной альтернативой, но и неотъемлемой частью досуга, социализации и культурной жизни, что обеспечивает рост формата навынос на 40% за год", - отметили аналитики. ProstoKap - российский производитель кофейных стаканов из отечественного картона. Компания выпускает около 10 миллионов стаканов в месяц и является одним из двух крупнейших производителей в стране. Она имеет более 1500 клиентов по всей России, включая кофейни, пекарни, АЗС, ритейл и корпоративный сегмент. Среди них "Яндекс.Лавка", "Самокат", "Братья Караваевы", "Добрынинский", ABC Coffee, "Гурманика", "Билайн", МТС и другие.

санкт-петербург

москва

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, санкт-петербург, москва, дагестан, coffee like, яндекс.лавка, яндекс лавка