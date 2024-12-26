https://1prime.ru/20241226/rubl-853889119.html

Рубль повышается против юаня

Рубль повышается против юаня - 26.12.2024, ПРАЙМ

Рубль повышается против юаня

Рубль стабилизируется против юаня в четверг с тенденцией к укреплению на Московской бирже, китайская валюта уже торгуется ниже 13,5 рубля, следует из данных... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T18:10+0300

2024-12-26T18:10+0300

2024-12-26T18:10+0300

экономика

мосбиржа

рубль

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0e91da071279eea37b86e034741be436.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рубль стабилизируется против юаня в четверг с тенденцией к укреплению на Московской бирже, китайская валюта уже торгуется ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.53 мск снижался на 4 копейки, до 13,45 рубля. Снижение составило 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,4-13,52 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 120,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,97 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,507 против 7,305 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,8%. РУБЛЬ В ЛЕГКОМ РОСТЕ Рубль в четверг торгуется преимущественно в легком плюсе, наращивая успехи против юаня на Мосбирже шестую сессию подряд. При этом курс китайской валюты сползает уже шестую сессию подряд и закрепляется ниже 13,5 рубля. "Рубль сохраняет восходящую динамику. Скорее всего, наблюдается приток иностранной валюты, возможно, задержавшейся из-за недавних санкций США против российских банков, которую теперь необходимо конвертировать в рубли за короткий срок", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка находится на рекордном минимуме: -0,48% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,16% накануне. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.52 мск росла на 0,6%, до 73,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 108,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 99–101 рубля, 102–104 рубля и 13,3–13,9 рубля, соответственно, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Несмотря на сезонную крепость курса рубля в начале календарного года, сейчас поводами для волнения выступают риски снижения цен на нефть и истечение 30 апреля 2025 года (или дальнейшее смягчение) требования к экспортерам заводить валютную выручку в контур РФ, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

https://1prime.ru/20241225/yuan-853845675.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, рубль, юань