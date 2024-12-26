Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль повышается против юаня - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241226/rubl-853889119.html
Рубль повышается против юаня
Рубль повышается против юаня - 26.12.2024, ПРАЙМ
Рубль повышается против юаня
Рубль стабилизируется против юаня в четверг с тенденцией к укреплению на Московской бирже, китайская валюта уже торгуется ниже 13,5 рубля, следует из данных... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T18:10+0300
2024-12-26T18:10+0300
экономика
мосбиржа
рубль
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0e91da071279eea37b86e034741be436.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рубль стабилизируется против юаня в четверг с тенденцией к укреплению на Московской бирже, китайская валюта уже торгуется ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.53 мск снижался на 4 копейки, до 13,45 рубля. Снижение составило 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,4-13,52 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 120,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,97 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,507 против 7,305 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,8%. РУБЛЬ В ЛЕГКОМ РОСТЕ Рубль в четверг торгуется преимущественно в легком плюсе, наращивая успехи против юаня на Мосбирже шестую сессию подряд. При этом курс китайской валюты сползает уже шестую сессию подряд и закрепляется ниже 13,5 рубля. "Рубль сохраняет восходящую динамику. Скорее всего, наблюдается приток иностранной валюты, возможно, задержавшейся из-за недавних санкций США против российских банков, которую теперь необходимо конвертировать в рубли за короткий срок", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка находится на рекордном минимуме: -0,48% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,16% накануне. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.52 мск росла на 0,6%, до 73,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 108,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 99–101 рубля, 102–104 рубля и 13,3–13,9 рубля, соответственно, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Несмотря на сезонную крепость курса рубля в начале календарного года, сейчас поводами для волнения выступают риски снижения цен на нефть и истечение 30 апреля 2025 года (или дальнейшее смягчение) требования к экспортерам заводить валютную выручку в контур РФ, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.
https://1prime.ru/20241225/yuan-853845675.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_9a440fbaa064917a2deca8be292fafdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, рубль, юань
Экономика, Мосбиржа, рубль, юань
18:10 26.12.2024
 
Рубль повышается против юаня

Мосбиржа: рубль растет к юаню и закрепляется ниже 13,5 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рубль стабилизируется против юаня в четверг с тенденцией к укреплению на Московской бирже, китайская валюта уже торгуется ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.53 мск снижался на 4 копейки, до 13,45 рубля. Снижение составило 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,4-13,52 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 120,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,97 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,507 против 7,305 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,8%.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Юань снижается в начале торгов 25 декабря
Вчера, 10:19
РУБЛЬ В ЛЕГКОМ РОСТЕ
Рубль в четверг торгуется преимущественно в легком плюсе, наращивая успехи против юаня на Мосбирже шестую сессию подряд. При этом курс китайской валюты сползает уже шестую сессию подряд и закрепляется ниже 13,5 рубля.
"Рубль сохраняет восходящую динамику. Скорее всего, наблюдается приток иностранной валюты, возможно, задержавшейся из-за недавних санкций США против российских банков, которую теперь необходимо конвертировать в рубли за короткий срок", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка находится на рекордном минимуме: -0,48% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,16% накануне.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.52 мск росла на 0,6%, до 73,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 108,3 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 99–101 рубля, 102–104 рубля и 13,3–13,9 рубля, соответственно, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Несмотря на сезонную крепость курса рубля в начале календарного года, сейчас поводами для волнения выступают риски снижения цен на нефть и истечение 30 апреля 2025 года (или дальнейшее смягчение) требования к экспортерам заводить валютную выручку в контур РФ, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.
 
ЭкономикаМосбиржарубльюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала