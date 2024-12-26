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Ралли акций перезапущено — какие цели - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Ралли акций перезапущено — какие цели
Ралли акций перезапущено — какие цели - 26.12.2024, ПРАЙМ
Ралли акций перезапущено — какие цели
Индекс МосБиржи отработал краткосрочную коррекцию после недельного ралли, что позволило снять локальную перегретость, а уже под занавес сессии среды возобновил... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:53+0300
2024-12-26T09:53+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи отработал краткосрочную коррекцию после недельного ралли, что позволило снять локальную перегретость, а уже под занавес сессии среды возобновил сильный подъем. В итоге переписаны максимумы месяца, выше 2750 п. Следующий ориентир на 2800 п. В начале 2025 г. ожидается 2900 п., а концу года все 3500 п. Такие оптимистичные оценки базируются на ожиданиях завершения жесткого цикла ЦБ и вероятности геополитического послабления.Сильнее рынка — привилегированные акции Транснефти (+6,7%). Ранее там был обвал после повышения ставки налога на прибыль до 40%, а сейчас техничное восстановление после изрядного падения котировок. В начале 2025 г. курс может вернуться к 1200 руб., а на горизонте 2025 г. таргет у 1400 руб., или +22% от текущих.В фаворитах остаются акции Газпрома (+5,3%). Курс взлетел выше 128 руб., от недавнего многолетнего минимума подъем почти 25%. Финансы корпорации улучшаются, вероятность возврата к дивидендам растет. Ближайшая цель — район 133 руб., а годовой ориентир на 190 руб., или +48% от текущих.Рубль продолжил дорожать. Доллар упал к 99,6, евро у 103,9, а юань ниже 13,5. Идея коррекции инвалют под занавес года оправдалась. Видимо, где-то здесь и завершится торговый год на валютном рынке. В начале 2025 г. без форс-мажоров инвалюты могут курсировать недалеко от текущих значений.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:53 26.12.2024
 

Ралли акций перезапущено — какие цели

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи отработал краткосрочную коррекцию после недельного ралли, что позволило снять локальную перегретость, а уже под занавес сессии среды возобновил сильный подъем. В итоге переписаны максимумы месяца, выше 2750 п. Следующий ориентир на 2800 п. В начале 2025 г. ожидается 2900 п., а концу года все 3500 п. Такие оптимистичные оценки базируются на ожиданиях завершения жесткого цикла ЦБ и вероятности геополитического послабления.
Сильнее рынка — привилегированные акции Транснефти (+6,7%). Ранее там был обвал после повышения ставки налога на прибыль до 40%, а сейчас техничное восстановление после изрядного падения котировок. В начале 2025 г. курс может вернуться к 1200 руб., а на горизонте 2025 г. таргет у 1400 руб., или +22% от текущих.
В фаворитах остаются акции Газпрома (+5,3%). Курс взлетел выше 128 руб., от недавнего многолетнего минимума подъем почти 25%. Финансы корпорации улучшаются, вероятность возврата к дивидендам растет. Ближайшая цель — район 133 руб., а годовой ориентир на 190 руб., или +48% от текущих.
Рубль продолжил дорожать. Доллар упал к 99,6, евро у 103,9, а юань ниже 13,5. Идея коррекции инвалют под занавес года оправдалась. Видимо, где-то здесь и завершится торговый год на валютном рынке. В начале 2025 г. без форс-мажоров инвалюты могут курсировать недалеко от текущих значений.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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