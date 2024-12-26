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Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Российский рынок акций растет в начале торгового дня - 26.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале торгов четверга растет на 0,83%, следует из данных Московской биржи. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:07+0300

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экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга растет на 0,83%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,83%, до 2 755,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,88%, до 941,42 пункта.

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российский рынок акций