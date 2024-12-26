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Российский рынок растет более чем на процент в ходе торгов - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок растет более чем на процент в ходе торгов
Российский рынок растет более чем на процент в ходе торгов - 26.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок растет более чем на процент в ходе торгов
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии четверга, следует из данных торгов. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:21+0300
2024-12-26T16:22+0300
россия
российский рынок акций
биржа
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.53 мск растёт на 1,31%, до 2 768,68 пункта. "Российский рынок акций в четверг с утра продолжил рост. В первый час торгов индекс ММВБ обновил локальный максимум, достигнув отметки 2776 пунктов. Поддержку рынку оказали данные по недельной инфляции, вышедшие накануне, согласно которым, рост цен не изменился и составил 0,33 % против 0,35 % неделей ранее", - отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Российский рынок акций после позитивного старта и кратковременного роста резко откатился от новой месячной вершины. Правда, наши фондовые индикаторы удержались в плюсе и вскоре вернулись к восходящей динамике", - подхватывает тему Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". При этом валютный фактор продолжает препятствовать более уверенному росту, тем не менее рубль находится лишь в небольшом плюсе к юаню и пока не может продолжить активное укрепление, добавляет он. ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - расписки Ozon (+2,75%), префы "Мечела" (+2,61%), обыкновенные акции "Новатэка" (+2,58%), "Магнита" (+2,41%), "М.Видео" (+2,21%), "Норникеля" (+2,19%). Также на 0,6% растёт капитализация "Газпрома". "Заявление заместитель председателя правления ПАО "Газпром" о возможном снижении отношения чистого долга к EBITDA на конец 2024 года до уровня 2,1 вызвало подъем спроса на ценные бумаги этого эмитента. У участников рынка вновь появилась надежда на получение дивиденда по итогам 2024 года", - отмечает Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление активами". Если эмитент найдет возможность выплатить дивиденды, то доходность по текущей цене будет двузначной, что является сильной поддержкой для котировок акций "Газпрома", добавил он. В лидерах снижения котировок - акции "Позитива" (-1,33%), "Интер РАО" (-1,2%), "Фосагро" (-1,04%), "Совкомфлота" (-0,9%), "Селигдара" (-0,78%). ПРОГНОЗЫ Рынок в основном бодро растёт в последние дни, воодушевлённый оставшейся неизменной ключевой ставкой Центробанка. "Ближайшее техническое препятствие для роста индекса Мосбиржи находится на двухмесячной вершине 2800 пунктов. Попытка пробоя этого сопротивления может произойти уже на этой неделе, если валютный и сырьевой факторы существенно не ухудшатся, как и новостной фон", - отмечает Бабин. "Мы не исключаем, что до конца 2024 года индекс ММВБ достигнет отметки 2800 пунктов. Однако также, не исключаем и незначительную коррекцию в последние торговые дни, или даже часы, уходящего года, в связи с частичной фиксацией инвесторами достигнутых результатов в преддверии новогодних выходных", - заключает Муштаков.
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россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
16:21 26.12.2024 (обновлено: 16:22 26.12.2024)
 
Российский рынок растет более чем на процент в ходе торгов

Российский рынок акций растет более чем на процент в ходе торгов 26 декабря

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии четверга, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.53 мск растёт на 1,31%, до 2 768,68 пункта.
"Российский рынок акций в четверг с утра продолжил рост. В первый час торгов индекс ММВБ обновил локальный максимум, достигнув отметки 2776 пунктов. Поддержку рынку оказали данные по недельной инфляции, вышедшие накануне, согласно которым, рост цен не изменился и составил 0,33 % против 0,35 % неделей ранее", - отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Котировки, сток
Российский рынок акций растет в первые часы торгов
11:53
"Российский рынок акций после позитивного старта и кратковременного роста резко откатился от новой месячной вершины. Правда, наши фондовые индикаторы удержались в плюсе и вскоре вернулись к восходящей динамике", - подхватывает тему Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
При этом валютный фактор продолжает препятствовать более уверенному росту, тем не менее рубль находится лишь в небольшом плюсе к юаню и пока не может продолжить активное укрепление, добавляет он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости - расписки Ozon (+2,75%), префы "Мечела" (+2,61%), обыкновенные акции "Новатэка" (+2,58%), "Магнита" (+2,41%), "М.Видео" (+2,21%), "Норникеля" (+2,19%). Также на 0,6% растёт капитализация "Газпрома".
"Заявление заместитель председателя правления ПАО "Газпром" о возможном снижении отношения чистого долга к EBITDA на конец 2024 года до уровня 2,1 вызвало подъем спроса на ценные бумаги этого эмитента. У участников рынка вновь появилась надежда на получение дивиденда по итогам 2024 года", - отмечает Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление активами". Если эмитент найдет возможность выплатить дивиденды, то доходность по текущей цене будет двузначной, что является сильной поддержкой для котировок акций "Газпрома", добавил он.
В лидерах снижения котировок - акции "Позитива" (-1,33%), "Интер РАО" (-1,2%), "Фосагро" (-1,04%), "Совкомфлота" (-0,9%), "Селигдара" (-0,78%).
ПРОГНОЗЫ
Рынок в основном бодро растёт в последние дни, воодушевлённый оставшейся неизменной ключевой ставкой Центробанка.
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"Ближайшее техническое препятствие для роста индекса Мосбиржи находится на двухмесячной вершине 2800 пунктов. Попытка пробоя этого сопротивления может произойти уже на этой неделе, если валютный и сырьевой факторы существенно не ухудшатся, как и новостной фон", - отмечает Бабин.
"Мы не исключаем, что до конца 2024 года индекс ММВБ достигнет отметки 2800 пунктов. Однако также, не исключаем и незначительную коррекцию в последние торговые дни, или даже часы, уходящего года, в связи с частичной фиксацией инвесторами достигнутых результатов в преддверии новогодних выходных", - заключает Муштаков.
 
РОССИЯроссийский рынок акцийбиржа
 
 
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