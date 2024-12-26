https://1prime.ru/20241226/rynok-aktsiy-853870847.html

На максимумах месяца

На максимумах месяца - 26.12.2024, ПРАЙМ

На максимумах месяца

Индекс Мосбиржи вырос на 1,56%, оставаясь на траектории роста в направлении 2800 п. Индекс RGBI показывает отрицательную динамику по итогам уже второго дня... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T08:43+0300

2024-12-26T08:43+0300

2024-12-26T08:51+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржа

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вырос на 1,56%, оставаясь на траектории роста в направлении 2800 п. Индекс RGBI показывает отрицательную динамику по итогам уже второго дня подряд, снизившись в среду на 0,7%.Итоги года по размещениям облигаций федерального займа показывают, что общая сумма размещений составила 4,37 триллиона рублей по номиналу. Объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости, составил 4,002 триллиона рублей при плане на год в 3,921 трлн руб. За два аукционных дня (4 и 11 декабря) Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 2,04 трлн руб. по номиналу, что составило 85% от плана на IV квартал. Основной объем проданных облигаций пришелся на два новых выпуска ОФЗ с плавающей ставкой. Оба этих выпуска номинальным объемом по 1 трлн руб. каждый были зарегистрированы Минфином за несколько дней до соответствующих первичных аукционов.Россия в январе — ноябре 2024 года увеличила добычу природного газа на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 523 млрд куб. м. Объемы поставок газа из России в Европу за 11 месяцев 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше, чем в 2023 году. В настоящее время ЕС опустошает свои газовые хранилища с беспрецедентной скоростью с момента энергетического кризиса, который произошел три года назад. Это связано с тем, что холодная погода и сокращение импорта газа по морю формируют повышенный спрос на газ. Объем газа в хранилищах региона уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон заправки, до середины декабря.Потребительская инфляция в России за неделю с 17 по 23 декабря 2024 года замедлилась до 0,33% с 0,35% неделей ранее. В то же время в годовом выражении рост цен ускорился и достиг 9,7%, с 9,52% на предыдущей неделе. На заседании в прошедшую пятницу Банк России не стал повышать ключевую ставку, но при этом сохранил жесткую риторику. Регулятор ожидает, что инфляция останется высокой в I квартале нового года, но при этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего инфляция может начать ослабевать.Выручка компании Henderson за 11 месяцев 2024 года выросла на 23,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Сохраняется опережающая динамика темпов роста онлайн-продаж относительно офлайн. За 11 месяцев 2024 онлайн-продажи выросли на 48 % относительно 11 месяцев 2023. Общая доля онлайн-продаж в ноябре 2024 года составила 22,2 %. Компания продолжает демонстрировать двузначные темпы роста, которые в 2024 году более чем в два раза превышают темпы роста рынка мужской одежды. Компания выпускает качественный товар и своевременно воспользовалась уходом западных игроков. Тем не менее дисконта в цене к справедливой оценке сейчас нет, компания оценивается рынком в 7,7х годовых прибылей.

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2024

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа