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Российский рынок акций растет в первые часы торгов - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций растет в первые часы торгов
Российский рынок акций растет в первые часы торгов - 26.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в первые часы торгов
Российский рынок акций демонстрирует рост в первые часы основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:53+0300
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россия
российский рынок акций
биржевые торги
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост в первые часы основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.37 мск рос на 1%, до 2 760,13 пункта. В частности, сильно дорожают акции "Мечела" (+3,24%), расписки Ozon (+2,48%), "Русснефти" (+2,31%), "Сургутнефтегаза" (+2,22%). При этом ощутимо теряют в цене акции "Позитива" (-1,35%), "Вуш холдинга" (-1,32%), "Фосагро" (-0,91%), НЛМК (-0,69%). "Ожидаем продолжения роста российского рынка. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи вполне способен до конца года подняться к отметке 2800 пунктов. Инвесторы, готовые к повышенным рискам, могут рассмотреть к покупке бумаги компаний, которые сильно упали в этом году", - говорит Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "В последние дни наблюдается настоящее предновогоднее ралли, вызванное, в частности, решением Центрального банка о приостановке повышения ставки. Индекс Мосбиржи, который недавно отметился на уровне 2370 пунктов, внезапно совершил резкий рывок вверх ", - в свою очередь комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
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россия, российский рынок акций, биржевые торги
РОССИЯ, российский рынок акций, биржевые торги
11:53 26.12.2024
 
Российский рынок акций растет в первые часы торгов

Российский рынок акций растет в первые часы торговой сессии

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост в первые часы основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.37 мск рос на 1%, до 2 760,13 пункта.
В частности, сильно дорожают акции "Мечела" (+3,24%), расписки Ozon (+2,48%), "Русснефти" (+2,31%), "Сургутнефтегаза" (+2,22%). При этом ощутимо теряют в цене акции "Позитива" (-1,35%), "Вуш холдинга" (-1,32%), "Фосагро" (-0,91%), НЛМК (-0,69%).
"Ожидаем продолжения роста российского рынка. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи вполне способен до конца года подняться к отметке 2800 пунктов. Инвесторы, готовые к повышенным рискам, могут рассмотреть к покупке бумаги компаний, которые сильно упали в этом году", - говорит Алексей Головинов из Промсвязьбанка.
"В последние дни наблюдается настоящее предновогоднее ралли, вызванное, в частности, решением Центрального банка о приостановке повышения ставки. Индекс Мосбиржи, который недавно отметился на уровне 2370 пунктов, внезапно совершил резкий рывок вверх ", - в свою очередь комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Российский рынок акций завершил торги в плюсе
Вчера, 18:59
 
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