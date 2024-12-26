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В Казахстане назвали спекуляциями данные об обстреле упавшего самолета

В Казахстане назвали спекуляциями данные об обстреле упавшего самолета - 26.12.2024, ПРАЙМ

В Казахстане назвали спекуляциями данные об обстреле упавшего самолета

Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау, его выступление распространило агентство... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:33+0300

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россия

казахстан

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самолет

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АЛМА-АТА, 26 дек - ПРАЙМ. Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау, его выступление распространило агентство "Информбюро". "Характер этих повреждений, причины авиакатастрофы, этой трагедии – они сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия. Привлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России. Вместе с представителями этих стран наши специалисты работают. Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее – это спекуляция, необоснованные заявления", - сказал Ашимбаев, комментируя сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.

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россия, казахстан, azerbaijan airlines, самолет