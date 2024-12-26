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В НАТО призвали расследовать крушение самолета в Казахстане - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В НАТО призвали расследовать крушение самолета в Казахстане
В НАТО призвали расследовать крушение самолета в Казахстане - 26.12.2024, ПРАЙМ
В НАТО призвали расследовать крушение самолета в Казахстане
Североатлантический альянс призывает к "полноценному расследованию" падения воздушного судна вблизи города Актау в Казахстане, написала в социальной сети X... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:36+0300
2024-12-26T15:45+0300
происшествия
россия
нато
казахстан
крушение самолета
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Североатлантический альянс призывает к "полноценному расследованию" падения воздушного судна вблизи города Актау в Казахстане, написала в социальной сети X официальный представитель блока Фарах Дахлалла.При этом она выразила свои соболезнования в связи с происшествием."Наши мысли и наши молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию", - написала Дахлалла. Утром 25 декабря самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
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россия, нато, казахстан, крушение самолета
Происшествия, РОССИЯ, НАТО, КАЗАХСТАН, крушение самолета
15:36 26.12.2024 (обновлено: 15:45 26.12.2024)
 
В НАТО призвали расследовать крушение самолета в Казахстане

Представитель НАТО Дахлалла призвала к расследованию авиакатастрофы близ Актау

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Североатлантический альянс призывает к "полноценному расследованию" падения воздушного судна вблизи города Актау в Казахстане, написала в социальной сети X официальный представитель блока Фарах Дахлалла.
При этом она выразила свои соболезнования в связи с происшествием.
"Наши мысли и наши молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию", - написала Дахлалла.
Утром 25 декабря самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Согласно данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
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