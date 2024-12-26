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Санкции Запада не ограничили бизнес ПСБ, заявили в банке

Санкции Запада не ограничили бизнес ПСБ, заявили в банке - 26.12.2024, ПРАЙМ

Санкции Запада не ограничили бизнес ПСБ, заявили в банке

Санкции Запада значительно не ограничили бизнес ПСБ, особенно в рознице, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T05:35+0300

2024-12-26T05:35+0300

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Санкции Запада значительно не ограничили бизнес ПСБ, особенно в рознице, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса банка Алексей Щавелев. "Мы заранее готовили инфраструктуру для работы в условиях санкций. Например, многие сотрудники банка уже давно работают с отечественным пакетом офисных программ на отечественной операционной системе. Значимых ограничений на ведение бизнеса, особенно если мы говорим про розницу, нет", - сказал Щавелев. Он также добавил, что банк всегда развивал свой интернет-банк в параллели с мобильным приложением, стремясь, чтобы он по функционалу, навигации и интерфейсу максимально повторял мобильное приложение и был полностью адаптивен. По словам Щавелева, ПСБ продолжает выпускать новые версии мобильного приложения для основных операционных систем мобильных устройств. Западные страны в ответ на специальную военную операцию РФ на Украине в 2022 году начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Тогда под новые ограничения в 2022 году попали несколько крупнейших банков РФ, в том числе и ПСБ. В июне 2024 года в связи с новыми ограничениями, которые были введены США, ПСБ сообщал, что они не влияют на его работу и не скажутся на обслуживании клиентов, а их счета надежно защищены. Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 118,753 миллиарда рублей. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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финансы, мировая экономика, рф, москва, запад, псб