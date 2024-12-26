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ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка", заявил Пьянов

ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка", заявил Пьянов - 26.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка", заявил Пьянов

ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты проведены 23 декабря, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:03+0300

2024-12-26T10:03+0300

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты проведены 23 декабря, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Расчёты по сделке с "Почта банком" прошли 23 декабря, как я и прогнозировал. "Почта банк" из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной дочкой группы ВТБ", - сказал Пьянов. "Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций "Почта банка", а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ", - добавил он. В пресс-службе ВТБ напомнили, что ВТБ консолидировал 100% "Почта банка", выкупив 49,99% у "Почты России", цена сделки составила 36 миллиардов рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции, находившиеся у частного акционера. "В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами. Уверен, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет каждому из них обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов", - отметил Пьянов. Пресс-служба подчеркнула, что интеграция "Почта банка" в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие: сеть "Почта банка" насчитывает 24 тысячи точек, а активная клиентская база составляет 9 миллионов человек. По итогам реализации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы расширение региональной сети, включающее интеграцию "Почта банка", сделает доступными услуги ВТБ для более чем 100 миллионов человек.

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