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ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка", заявил Пьянов - 26.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241226/sdelka-853873763.html
ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка", заявил Пьянов
ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка", заявил Пьянов - 26.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка", заявил Пьянов
ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты проведены 23 декабря, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:03+0300
2024-12-26T10:03+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты проведены 23 декабря, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Расчёты по сделке с "Почта банком" прошли 23 декабря, как я и прогнозировал. "Почта банк" из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной дочкой группы ВТБ", - сказал Пьянов. "Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций "Почта банка", а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ", - добавил он. В пресс-службе ВТБ напомнили, что ВТБ консолидировал 100% "Почта банка", выкупив 49,99% у "Почты России", цена сделки составила 36 миллиардов рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции, находившиеся у частного акционера. "В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами. Уверен, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет каждому из них обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов", - отметил Пьянов. Пресс-служба подчеркнула, что интеграция "Почта банка" в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие: сеть "Почта банка" насчитывает 24 тысячи точек, а активная клиентская база составляет 9 миллионов человек. По итогам реализации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы расширение региональной сети, включающее интеграцию "Почта банка", сделает доступными услуги ВТБ для более чем 100 миллионов человек.
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россия, втб, почта банк
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Почта банк
10:03 26.12.2024
 
ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка", заявил Пьянов

Пьянов: ВТБ закрыл сделку по приобретению "Почта банка"

первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
 первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка", расчеты проведены 23 декабря, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Расчёты по сделке с "Почта банком" прошли 23 декабря, как я и прогнозировал. "Почта банк" из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной дочкой группы ВТБ", - сказал Пьянов.
"Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций "Почта банка", а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ", - добавил он.
В пресс-службе ВТБ напомнили, что ВТБ консолидировал 100% "Почта банка", выкупив 49,99% у "Почты России", цена сделки составила 36 миллиардов рублей. Кроме того, ранее ВТБ выкупил две акции, находившиеся у частного акционера.
"В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами. Уверен, что сделка выгодна для всех ее участников и поможет каждому из них обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов", - отметил Пьянов.
Пресс-служба подчеркнула, что интеграция "Почта банка" в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие: сеть "Почта банка" насчитывает 24 тысячи точек, а активная клиентская база составляет 9 миллионов человек. По итогам реализации стратегии развития ВТБ на 2024-2026 годы расширение региональной сети, включающее интеграцию "Почта банка", сделает доступными услуги ВТБ для более чем 100 миллионов человек.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
ВТБ консолидирует "Почта Банк"
10 декабря, 20:59
 
ЭкономикаРОССИЯВТБПочта банк
 
 
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