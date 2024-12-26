https://1prime.ru/20241226/shtraf-853888751.html

Штрафы за ряд нарушений ПДД вырастут с Нового года

Штрафы за ряд нарушений ПДД вырастут с Нового года - 26.12.2024, ПРАЙМ

Штрафы за ряд нарушений ПДД вырастут с Нового года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Документ... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T17:51+0300

2024-12-26T17:51+0300

2024-12-26T17:51+0300

штраф

штрафы гибдд

общество

владимир путин

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом, в частности, устанавливаются штрафы до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Согласно закону, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (ранее скидка составляла 50%, а оплатить штраф со скидкой можно было в течение 20 дней). Штрафы за управление транспортном в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей. Штрафы за превышение скорости также увеличиваются - ранее законодательством были установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей. Штраф за выезд на встречную полосу также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысили с 1000 до 1500 рублей. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей. Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, вырастет с 500 до 750 рублей. За движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут штрафовать на сумму до 2250 рублей. Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.

https://1prime.ru/20241221/shtraf-853748578.html

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штраф, штрафы гибдд, общество , владимир путин