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Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии

Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии - 26.12.2024, ПРАЙМ

Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии

Москва надеется восстановить экономическое сотрудничество с новыми властями Сирии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:43+0300

2024-12-26T11:43+0300

2024-12-26T11:43+0300

экономика

россия

сирия

мид

сергей лавров

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Москва надеется восстановить экономическое сотрудничество с новыми властями Сирии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас есть определенные достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти", - подчеркнул дипломат.Министр также отметил, что Россия поддерживает контакты с новыми сирийскими властями и заинтересована в диалоге по региональным вопросам. Он отметил, что в настоящее время обсуждаются вопросы безопасности российских граждан и функционирования российского посольства в Сирии.Министр также призвал не допустить развал сирийского государства, а также подчеркнул готовность России к диалогу по другим вопросам двусторонних отношений и региональной повестке дня.

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россия, сирия, мид, сергей лавров