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Мировые производители сладостей ищут искусственную замену дорогому какао - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Мировые производители сладостей ищут искусственную замену дорогому какао
Мировые производители сладостей ищут искусственную замену дорогому какао - 26.12.2024, ПРАЙМ
Мировые производители сладостей ищут искусственную замену дорогому какао
Мировые производители сладостей ищут лабораторные альтернативы натуральным ингредиентам, таким как какао и подсластители, из-за стремительного роста сырьевых... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T14:47+0300
2024-12-26T14:47+0300
мир
сладости
инфляция
мировая торговля
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировые производители сладостей ищут лабораторные альтернативы натуральным ингредиентам, таким как какао и подсластители, из-за стремительного роста сырьевых цен и трудностей, связанных с достижением целей устойчивого развития, сообщает Financial Times. "Стремительно растущие цены на сырьевые товары и увеличивающееся давление в области устойчивого развития заставляют производителей шоколада и кондитерских изделий вкладывать средства в поиск альтернативных ингредиентов для сладких угощений", - пишет издание. В частности, компания Mondelez International, производитель печенья Oreo, в начале декабря стала одним из инвесторов стартапа Celleste Bio по производству искусственного "клеточного какао". Британская Tate&amp;Lyle объявила о партнерстве с BioHarvest Sciences, чтобы разрабатывать подсластители на основе молекул растительного происхождения, так как последняя более 15 лет совершенствует технологию, благодаря которой растительные соединения обеспечивают сладость, подавляя горький вкус. Financial Times напоминает, что еще в 2023 году финская кондитерская компания Fazer выпустила ограниченную серию шоколада без натурального какао, которое было заменено альтернативным из местной солодовой ржи и кокосового масла. Как заявила газете Анника Порр из лаборатории Forward Lab компании Fazer, отход от традиционных рынков сырьевых товаров — это такая же борьба с бюрократией и изменением ожиданий потребителей. Какао, произведенное в лаборатории, сталкивается со сложным регуляторным лабиринтом, поскольку одобрение "новых продуктов питания" может быть столь же сложным в плане привлечения потребителей. "Потребители действительно ожидают, что оно (лабораторно произведенное какао - ред.) будет на вкус и на ощупь похоже на традиционное какао", - резюмировала госпожа Порр. Однако некоторые компании-изготовители не выдержали современных реалий рынка. Ранее в декабре закрылась австрийская шоколадная фабрика, на которой еще с XIX века производили названные в честь композитора Вольфганга Амадея Моцарта конфеты. Причиной стали рост цен в первую очередь на электроэнергию, а также на сырье, упаковочные материалы и транспортировку.
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мир, сладости, инфляция, мировая торговля
МИР, сладости, инфляция, мировая торговля
14:47 26.12.2024
 
Мировые производители сладостей ищут искусственную замену дорогому какао

FT: производители сладостей ищут искусственную замену ингредиентам из-за цен

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПроизводство кондитерских изделий на фабриках "Красный Октябрь" и "Бабаевский"
Производство кондитерских изделий на фабриках Красный Октябрь и Бабаевский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировые производители сладостей ищут лабораторные альтернативы натуральным ингредиентам, таким как какао и подсластители, из-за стремительного роста сырьевых цен и трудностей, связанных с достижением целей устойчивого развития, сообщает Financial Times.
"Стремительно растущие цены на сырьевые товары и увеличивающееся давление в области устойчивого развития заставляют производителей шоколада и кондитерских изделий вкладывать средства в поиск альтернативных ингредиентов для сладких угощений", - пишет издание.
В частности, компания Mondelez International, производитель печенья Oreo, в начале декабря стала одним из инвесторов стартапа Celleste Bio по производству искусственного "клеточного какао". Британская Tate&Lyle объявила о партнерстве с BioHarvest Sciences, чтобы разрабатывать подсластители на основе молекул растительного происхождения, так как последняя более 15 лет совершенствует технологию, благодаря которой растительные соединения обеспечивают сладость, подавляя горький вкус.
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Минфин Финляндии предложил повысить налог на сладости и шоколад
20 декабря, 17:23
Financial Times напоминает, что еще в 2023 году финская кондитерская компания Fazer выпустила ограниченную серию шоколада без натурального какао, которое было заменено альтернативным из местной солодовой ржи и кокосового масла.
Как заявила газете Анника Порр из лаборатории Forward Lab компании Fazer, отход от традиционных рынков сырьевых товаров — это такая же борьба с бюрократией и изменением ожиданий потребителей. Какао, произведенное в лаборатории, сталкивается со сложным регуляторным лабиринтом, поскольку одобрение "новых продуктов питания" может быть столь же сложным в плане привлечения потребителей.
"Потребители действительно ожидают, что оно (лабораторно произведенное какао - ред.) будет на вкус и на ощупь похоже на традиционное какао", - резюмировала госпожа Порр.
Однако некоторые компании-изготовители не выдержали современных реалий рынка. Ранее в декабре закрылась австрийская шоколадная фабрика, на которой еще с XIX века производили названные в честь композитора Вольфганга Амадея Моцарта конфеты. Причиной стали рост цен в первую очередь на электроэнергию, а также на сырье, упаковочные материалы и транспортировку.
 
МИРсладостиинфляциямировая торговля
 
 
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