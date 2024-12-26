https://1prime.ru/20241226/sokolov--853870584.html

В Sokolov обозначили даты выхода на IPO в России

В Sokolov обозначили даты выхода на IPO в России - 26.12.2024, ПРАЙМ

В Sokolov обозначили даты выхода на IPO в России

Ювелирный холдинг Sokolov сохраняет намерения выйти на IPO в России в третьем квартале 2025 года, рассказал РИА Новости гендиректор компании Николай Поляков. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T08:30+0300

2024-12-26T08:30+0300

2024-12-26T08:30+0300

россия

sokolov

ювелирная отрасль

ipo

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ювелирный холдинг Sokolov сохраняет намерения выйти на IPO в России в третьем квартале 2025 года, рассказал РИА Новости гендиректор компании Николай Поляков. "Мы не отказываемся от своих намерений, но рынок вносит свои коррективы, будет видно по ситуации", - сказал он, комментируя сохранение планов по IPO в третьем квартале 2025 года. В 2022 году управляющий партнер холдинга Артем Соколов сообщал, что компания планирует в 2023-2024 годах выйти на IPO и изучает возможные площадки, в том числе азиатские. До этого, в 2021 году, было объявлено о планах провести в 2023 году двойной листинг в Нью-Йорке и Москве. В июне 2024 года Поляков рассказывал РИА Новости, что Sokolov рассматривает возможность проведения своего IPO в России уже в первом квартале 2025 года. Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию.

https://1prime.ru/20241029/sokolov--852482406.html

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россия, sokolov, ювелирная отрасль, ipo