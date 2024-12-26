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В Sokolov обозначили даты выхода на IPO в России - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В Sokolov обозначили даты выхода на IPO в России
В Sokolov обозначили даты выхода на IPO в России - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Sokolov обозначили даты выхода на IPO в России
Ювелирный холдинг Sokolov сохраняет намерения выйти на IPO в России в третьем квартале 2025 года, рассказал РИА Новости гендиректор компании Николай Поляков. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T08:30+0300
2024-12-26T08:30+0300
россия
sokolov
ювелирная отрасль
ipo
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ювелирный холдинг Sokolov сохраняет намерения выйти на IPO в России в третьем квартале 2025 года, рассказал РИА Новости гендиректор компании Николай Поляков. "Мы не отказываемся от своих намерений, но рынок вносит свои коррективы, будет видно по ситуации", - сказал он, комментируя сохранение планов по IPO в третьем квартале 2025 года. В 2022 году управляющий партнер холдинга Артем Соколов сообщал, что компания планирует в 2023-2024 годах выйти на IPO и изучает возможные площадки, в том числе азиатские. До этого, в 2021 году, было объявлено о планах провести в 2023 году двойной листинг в Нью-Йорке и Москве. В июне 2024 года Поляков рассказывал РИА Новости, что Sokolov рассматривает возможность проведения своего IPO в России уже в первом квартале 2025 года. Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию.
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россия, sokolov, ювелирная отрасль, ipo
РОССИЯ, Sokolov, ювелирная отрасль, IPO
08:30 26.12.2024
 
В Sokolov обозначили даты выхода на IPO в России

Гендиректор Поляков: Sokolov намерен выйти на IPO в России в III квартале 2025 г

© flickr.com / Foto urgentЮвелирный магазин
Ювелирный магазин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© flickr.com / Foto urgent
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ювелирный холдинг Sokolov сохраняет намерения выйти на IPO в России в третьем квартале 2025 года, рассказал РИА Новости гендиректор компании Николай Поляков.
"Мы не отказываемся от своих намерений, но рынок вносит свои коррективы, будет видно по ситуации", - сказал он, комментируя сохранение планов по IPO в третьем квартале 2025 года.
В 2022 году управляющий партнер холдинга Артем Соколов сообщал, что компания планирует в 2023-2024 годах выйти на IPO и изучает возможные площадки, в том числе азиатские. До этого, в 2021 году, было объявлено о планах провести в 2023 году двойной листинг в Нью-Йорке и Москве.
В июне 2024 года Поляков рассказывал РИА Новости, что Sokolov рассматривает возможность проведения своего IPO в России уже в первом квартале 2025 года.
Компания Sokolov - вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию.
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РОССИЯSokolovювелирная отрасльIPO
 
 
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