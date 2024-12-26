Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241226/sovkombank-853888455.html
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани - 26.12.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани
Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров, занимающихся ликвидацией последствий крушения... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:52+0300
2024-12-26T17:52+0300
черное море
кубань
совкомбанк
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1a/853887917_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5620634140613b60d64bd39b94b439e.jpg
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров, занимающихся ликвидацией последствий крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в пресс-службе.Мобильный пункт и штаб оборудуют печами и питанием для волонтеров, участвующих в работах в районе заповедника "Утриш" Краснодарского края.Кроме того, банк запустил срочные сборы на благотворительной платформе "Совкомбанк про добро". Он умножает пожертвования за счет собственных средств. На платформе размещены экстренные сборы на общую сумму 1,3 миллиона рублей от благотворительных фондов "Красивые дети в красивом мире" и "Банк еды "Русь".С 23 декабря благодаря пользователям платформы фонды закупают расходные материалы для сбора мазута. Сейчас больше всего нужны лопаты, перчатки, маски, защитные комбинезоны, плотные мешки, вода, моющие средства, сорбенты, снеки.Сотрудники Совкомбанка также лично участвуют в сборе средств на благотворительной платформе.Помочь волонтёрам, спасающим Чёрное море и его обитателей, вместе с Совкомбанком можно по ссылке.
https://1prime.ru/20241226/mazut-853888072.html
черное море
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1a/853887917_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_73dd0cfa85a287f53c7525f6499d9996.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
черное море, кубань, совкомбанк, россия
Черное море, КУБАНЬ, Совкомбанк, РОССИЯ
17:52 26.12.2024
 
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани

Совкомбанк помогает волонтерам и фондам в ликвидации последствий ЧС на Кубани

© Фото : Анна Воробьёва, волонтерСовкомбанк помогает волонтерам и фондам в ликвидации последствий ЧС на Кубани
Совкомбанк помогает волонтерам и фондам в ликвидации последствий ЧС на Кубани - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© Фото : Анна Воробьёва, волонтер
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров, занимающихся ликвидацией последствий крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в пресс-службе.
Мобильный пункт и штаб оборудуют печами и питанием для волонтеров, участвующих в работах в районе заповедника "Утриш" Краснодарского края.
Кроме того, банк запустил срочные сборы на благотворительной платформе "Совкомбанк про добро". Он умножает пожертвования за счет собственных средств. На платформе размещены экстренные сборы на общую сумму 1,3 миллиона рублей от благотворительных фондов "Красивые дети в красивом мире" и "Банк еды "Русь".
С 23 декабря благодаря пользователям платформы фонды закупают расходные материалы для сбора мазута. Сейчас больше всего нужны лопаты, перчатки, маски, защитные комбинезоны, плотные мешки, вода, моющие средства, сорбенты, снеки.
Сотрудники Совкомбанка также лично участвуют в сборе средств на благотворительной платформе.
Помочь волонтёрам, спасающим Чёрное море и его обитателей, вместе с Совкомбанком можно по ссылке.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
ЧС федерального уровня ввели после ЧП с танкерами и разлива нефти
17:24
 
Черное мореКУБАНЬСовкомбанкРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала