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Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани - 26.12.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани
Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров, занимающихся ликвидацией последствий крушения... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:52+0300
2024-12-26T17:52+0300
2024-12-26T17:52+0300
черное море
кубань
совкомбанк
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров, занимающихся ликвидацией последствий крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в пресс-службе.Мобильный пункт и штаб оборудуют печами и питанием для волонтеров, участвующих в работах в районе заповедника "Утриш" Краснодарского края.Кроме того, банк запустил срочные сборы на благотворительной платформе "Совкомбанк про добро". Он умножает пожертвования за счет собственных средств. На платформе размещены экстренные сборы на общую сумму 1,3 миллиона рублей от благотворительных фондов "Красивые дети в красивом мире" и "Банк еды "Русь".С 23 декабря благодаря пользователям платформы фонды закупают расходные материалы для сбора мазута. Сейчас больше всего нужны лопаты, перчатки, маски, защитные комбинезоны, плотные мешки, вода, моющие средства, сорбенты, снеки.Сотрудники Совкомбанка также лично участвуют в сборе средств на благотворительной платформе.Помочь волонтёрам, спасающим Чёрное море и его обитателей, вместе с Совкомбанком можно по ссылке.
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черное море, кубань, совкомбанк, россия
Черное море, КУБАНЬ, Совкомбанк, РОССИЯ
Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани
Совкомбанк помогает волонтерам и фондам в ликвидации последствий ЧС на Кубани
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров, занимающихся ликвидацией последствий крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в пресс-службе.
Мобильный пункт и штаб оборудуют печами и питанием для волонтеров, участвующих в работах в районе заповедника "Утриш" Краснодарского края.
Кроме того, банк запустил срочные сборы на благотворительной платформе "Совкомбанк про добро". Он умножает пожертвования за счет собственных средств. На платформе размещены экстренные сборы на общую сумму 1,3 миллиона рублей от благотворительных фондов "Красивые дети в красивом мире" и "Банк еды "Русь".
С 23 декабря благодаря пользователям платформы фонды закупают расходные материалы для сбора мазута. Сейчас больше всего нужны лопаты, перчатки, маски, защитные комбинезоны, плотные мешки, вода, моющие средства, сорбенты, снеки.
Сотрудники Совкомбанка также лично участвуют в сборе средств на благотворительной платформе.
Помочь волонтёрам, спасающим Чёрное море и его обитателей, вместе с Совкомбанком можно по ссылке
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