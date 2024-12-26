https://1prime.ru/20241226/sovkombank-853888455.html

Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани

Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани - 26.12.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк помогает в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани

Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров, занимающихся ликвидацией последствий крушения... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T17:52+0300

2024-12-26T17:52+0300

2024-12-26T17:52+0300

черное море

кубань

совкомбанк

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1a/853887917_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5620634140613b60d64bd39b94b439e.jpg

МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров, занимающихся ликвидацией последствий крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщили в пресс-службе.Мобильный пункт и штаб оборудуют печами и питанием для волонтеров, участвующих в работах в районе заповедника "Утриш" Краснодарского края.Кроме того, банк запустил срочные сборы на благотворительной платформе "Совкомбанк про добро". Он умножает пожертвования за счет собственных средств. На платформе размещены экстренные сборы на общую сумму 1,3 миллиона рублей от благотворительных фондов "Красивые дети в красивом мире" и "Банк еды "Русь".С 23 декабря благодаря пользователям платформы фонды закупают расходные материалы для сбора мазута. Сейчас больше всего нужны лопаты, перчатки, маски, защитные комбинезоны, плотные мешки, вода, моющие средства, сорбенты, снеки.Сотрудники Совкомбанка также лично участвуют в сборе средств на благотворительной платформе.Помочь волонтёрам, спасающим Чёрное море и его обитателей, вместе с Совкомбанком можно по ссылке.

https://1prime.ru/20241226/mazut-853888072.html

черное море

кубань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

черное море, кубань, совкомбанк, россия