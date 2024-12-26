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"Это невозможно". Ключевой поставщик СПГ сделал предостережение для Европы
"Это невозможно". Ключевой поставщик СПГ сделал предостережение для Европы - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Это невозможно". Ключевой поставщик СПГ сделал предостережение для Европы
Европейский Союз приобретает рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обезопасить себя от возможного дефицита и роста цен, говорится | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:17+0300
2024-12-26T09:17+0300
2024-12-26T09:17+0300
энергетика
спг
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поставки
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Европейский Союз приобретает рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обезопасить себя от возможного дефицита и роста цен, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, на горизонте появилась новая угроза - Катар, один из крупнейших поставщиков СПГ, грозит прекратить экспорт в ЕС из-за запланированных Брюсселем санкций.Отмечается, что санкции связаны с директивой ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости, которая включает требования по сокращению выбросов углерода. Катар заявил, что прекратит поставки газа, если ЕС наложит штрафы на государственную компанию QatarEnergy."Я не допущу, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу, и это не блеф. Пять процентов от выручки QatarEnergy — это деньги государства Катар, народные деньги. Мы не можем позволить себе их потерять", — заявил ранее в беседе с изданием Financial Times министр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.Катар утверждает, что выполнить требования ЕС невозможно, учитывая объемы производства и сложности глобальной цепочки поставок. Если санкции вступят в силу, они затронут весь катарский экспорт в Европу.В то время как ЕС стремится уменьшить свою зависимость от российского СПГ, объемы его закупок только растут. Западные эксперты отмечают, что ЕС "паникует" и не может смириться с отказом от дешевой энергии, заключили в издании.
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спг, ес, поставки
Энергетика, СПГ, ЕС, поставки
"Это невозможно". Ключевой поставщик СПГ сделал предостережение для Европы
РИА Новости: потеря поставок СПГ из Катара грозит ЕС энергетическим коллапсом
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ.
Европейский Союз приобретает рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обезопасить себя от возможного дефицита и роста цен, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, на горизонте появилась новая угроза - Катар, один из крупнейших поставщиков СПГ, грозит прекратить экспорт в ЕС из-за запланированных Брюсселем санкций.
Отмечается, что санкции связаны с директивой ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости, которая включает требования по сокращению выбросов углерода. Катар заявил, что прекратит поставки газа, если ЕС наложит штрафы на государственную компанию QatarEnergy.
"Я не допущу, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу, и это не блеф. Пять процентов от выручки QatarEnergy — это деньги государства Катар, народные деньги. Мы не можем позволить себе их потерять", — заявил ранее в беседе с изданием Financial Times министр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.
Катар утверждает, что выполнить требования ЕС невозможно, учитывая объемы производства и сложности глобальной цепочки поставок. Если санкции вступят в силу, они затронут весь катарский экспорт в Европу.
В то время как ЕС стремится уменьшить свою зависимость от российского СПГ, объемы его закупок только растут. Западные эксперты отмечают, что ЕС "паникует" и не может смириться с отказом от дешевой энергии, заключили в издании.
Новак: Россия готова продолжать поставки газа в ЕС по нескольким маршрутам