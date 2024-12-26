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"Это невозможно". Ключевой поставщик СПГ сделал предостережение для Европы

"Это невозможно". Ключевой поставщик СПГ сделал предостережение для Европы - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Это невозможно". Ключевой поставщик СПГ сделал предостережение для Европы

Европейский Союз приобретает рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обезопасить себя от возможного дефицита и роста цен, говорится | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T09:17+0300

2024-12-26T09:17+0300

2024-12-26T09:17+0300

энергетика

спг

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поставки

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Европейский Союз приобретает рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы обезопасить себя от возможного дефицита и роста цен, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, на горизонте появилась новая угроза - Катар, один из крупнейших поставщиков СПГ, грозит прекратить экспорт в ЕС из-за запланированных Брюсселем санкций.Отмечается, что санкции связаны с директивой ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости, которая включает требования по сокращению выбросов углерода. Катар заявил, что прекратит поставки газа, если ЕС наложит штрафы на государственную компанию QatarEnergy."Я не допущу, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу, и это не блеф. Пять процентов от выручки QatarEnergy — это деньги государства Катар, народные деньги. Мы не можем позволить себе их потерять", — заявил ранее в беседе с изданием Financial Times министр энергетики эмирата Саад аль-Кааби.Катар утверждает, что выполнить требования ЕС невозможно, учитывая объемы производства и сложности глобальной цепочки поставок. Если санкции вступят в силу, они затронут весь катарский экспорт в Европу.В то время как ЕС стремится уменьшить свою зависимость от российского СПГ, объемы его закупок только растут. Западные эксперты отмечают, что ЕС "паникует" и не может смириться с отказом от дешевой энергии, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241225/gaz-853848288.html

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спг, ес, поставки