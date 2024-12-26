Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241226/ssha-853888194.html
Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы
Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы - 26.12.2024, ПРАЙМ
Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы
Исходя из постулата, что чем чаще даются обещания, тем выше вероятность их выполнения, американское издание Axios проанализировало, что избранный президент... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:30+0300
2024-12-26T17:33+0300
политика
дональд трамп
планы
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Исходя из постулата, что чем чаще даются обещания, тем выше вероятность их выполнения, американское издание Axios проанализировало, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал чаще всего, и, судя по тональности статьи, предложило читателям самостоятельно сделать выводы относительно реалистичности претворение этих посулов в жизнь.Как сообщается, сотрудники Axios проанализировал 122 заявления, пресс-конференции и интервью избранного президента с 1 января 2023 по 6 декабря 2024 года.В итоге были получены следующие результаты. Чаще всего - аж 33 раза - Трамп давал обещание урегулировать украинский конфликт. Причем мир на Украине доминирует и среди тех намерений, реализацией которых будущий глава государства планирует заняться в первый же день своей президентской каденции.На один раз меньше – 32 раза - Трамп обещал закрыть границы Соединенных Штатов. А третью позицию рейтинга его обещаний занял план по массовой депортации нелегалов - об этом намерении избранный президент публично заявлял 25 раза.При этом издание отмечает, что для реализации ряда масштабных планов и проектов, о которых заявлял будущий хозяин Белого дома, потребуют поддержки Конгресса США. А некоторые другие посулы, на взгляд редакции Axios, выглядят "гиперболизированными", что, впрочем, признавал и сам Трамп.
https://1prime.ru/20241224/vstrecha-853823024.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, планы, мнение
Политика, Дональд Трамп, планы, мнение
17:30 26.12.2024 (обновлено: 17:33 26.12.2024)
 
Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы

Axios: Трамп чаще всего обещал урегулировать конфликт на Украине

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© NASA . Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Исходя из постулата, что чем чаще даются обещания, тем выше вероятность их выполнения, американское издание Axios проанализировало, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал чаще всего, и, судя по тональности статьи, предложило читателям самостоятельно сделать выводы относительно реалистичности претворение этих посулов в жизнь.
Как сообщается, сотрудники Axios проанализировал 122 заявления, пресс-конференции и интервью избранного президента с 1 января 2023 по 6 декабря 2024 года.
В итоге были получены следующие результаты. Чаще всего - аж 33 раза - Трамп давал обещание урегулировать украинский конфликт. Причем мир на Украине доминирует и среди тех намерений, реализацией которых будущий глава государства планирует заняться в первый же день своей президентской каденции.
На один раз меньше – 32 раза - Трамп обещал закрыть границы Соединенных Штатов. А третью позицию рейтинга его обещаний занял план по массовой депортации нелегалов - об этом намерении избранный президент публично заявлял 25 раза.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
"На самом деле". На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом
24 декабря, 11:37
При этом издание отмечает, что для реализации ряда масштабных планов и проектов, о которых заявлял будущий хозяин Белого дома, потребуют поддержки Конгресса США. А некоторые другие посулы, на взгляд редакции Axios, выглядят "гиперболизированными", что, впрочем, признавал и сам Трамп.
 
ПолитикаДональд Трамппланымнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала