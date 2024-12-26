https://1prime.ru/20241226/ssha-853888194.html

Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы

Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы - 26.12.2024, ПРАЙМ

Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы

Исходя из постулата, что чем чаще даются обещания, тем выше вероятность их выполнения, американское издание Axios проанализировало, что избранный президент... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T17:30+0300

2024-12-26T17:30+0300

2024-12-26T17:33+0300

политика

дональд трамп

планы

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Исходя из постулата, что чем чаще даются обещания, тем выше вероятность их выполнения, американское издание Axios проанализировало, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал чаще всего, и, судя по тональности статьи, предложило читателям самостоятельно сделать выводы относительно реалистичности претворение этих посулов в жизнь.Как сообщается, сотрудники Axios проанализировал 122 заявления, пресс-конференции и интервью избранного президента с 1 января 2023 по 6 декабря 2024 года.В итоге были получены следующие результаты. Чаще всего - аж 33 раза - Трамп давал обещание урегулировать украинский конфликт. Причем мир на Украине доминирует и среди тех намерений, реализацией которых будущий глава государства планирует заняться в первый же день своей президентской каденции.На один раз меньше – 32 раза - Трамп обещал закрыть границы Соединенных Штатов. А третью позицию рейтинга его обещаний занял план по массовой депортации нелегалов - об этом намерении избранный президент публично заявлял 25 раза.При этом издание отмечает, что для реализации ряда масштабных планов и проектов, о которых заявлял будущий хозяин Белого дома, потребуют поддержки Конгресса США. А некоторые другие посулы, на взгляд редакции Axios, выглядят "гиперболизированными", что, впрочем, признавал и сам Трамп.

https://1prime.ru/20241224/vstrecha-853823024.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, планы, мнение