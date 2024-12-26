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Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы
Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы - 26.12.2024, ПРАЙМ
Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы
Исходя из постулата, что чем чаще даются обещания, тем выше вероятность их выполнения, американское издание Axios проанализировало, что избранный президент... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:30+0300
2024-12-26T17:30+0300
2024-12-26T17:33+0300
политика
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Исходя из постулата, что чем чаще даются обещания, тем выше вероятность их выполнения, американское издание Axios проанализировало, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал чаще всего, и, судя по тональности статьи, предложило читателям самостоятельно сделать выводы относительно реалистичности претворение этих посулов в жизнь.Как сообщается, сотрудники Axios проанализировал 122 заявления, пресс-конференции и интервью избранного президента с 1 января 2023 по 6 декабря 2024 года.В итоге были получены следующие результаты. Чаще всего - аж 33 раза - Трамп давал обещание урегулировать украинский конфликт. Причем мир на Украине доминирует и среди тех намерений, реализацией которых будущий глава государства планирует заняться в первый же день своей президентской каденции.На один раз меньше – 32 раза - Трамп обещал закрыть границы Соединенных Штатов. А третью позицию рейтинга его обещаний занял план по массовой депортации нелегалов - об этом намерении избранный президент публично заявлял 25 раза.При этом издание отмечает, что для реализации ряда масштабных планов и проектов, о которых заявлял будущий хозяин Белого дома, потребуют поддержки Конгресса США. А некоторые другие посулы, на взгляд редакции Axios, выглядят "гиперболизированными", что, впрочем, признавал и сам Трамп.
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дональд трамп, планы, мнение
Политика, Дональд Трамп, планы, мнение
Чего ждать от США в 2025 году? Эксперты проанализировали обещания и планы
Axios: Трамп чаще всего обещал урегулировать конфликт на Украине
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ.
Исходя из постулата, что чем чаще даются обещания, тем выше вероятность их выполнения, американское издание Axios
проанализировало, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал чаще всего, и, судя по тональности статьи, предложило читателям самостоятельно сделать выводы относительно реалистичности претворение этих посулов в жизнь.
Как сообщается, сотрудники Axios проанализировал 122 заявления, пресс-конференции и интервью избранного президента с 1 января 2023 по 6 декабря 2024 года.
В итоге были получены следующие результаты. Чаще всего - аж 33 раза - Трамп давал обещание урегулировать украинский конфликт. Причем мир на Украине доминирует и среди тех намерений, реализацией которых будущий глава государства планирует заняться в первый же день своей президентской каденции.
На один раз меньше – 32 раза - Трамп обещал закрыть границы Соединенных Штатов. А третью позицию рейтинга его обещаний занял план по массовой депортации нелегалов - об этом намерении избранный президент публично заявлял 25 раза.
"На самом деле". На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом
При этом издание отмечает, что для реализации ряда масштабных планов и проектов, о которых заявлял будущий хозяин Белого дома, потребуют поддержки Конгресса США. А некоторые другие посулы, на взгляд редакции Axios, выглядят "гиперболизированными", что, впрочем, признавал и сам Трамп.