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Ключевая ставка ЦБ может вырасти до 23%, заявили в ВТБ

Ключевая ставка ЦБ может вырасти до 23%, заявили в ВТБ - 26.12.2024, ПРАЙМ

Ключевая ставка ЦБ может вырасти до 23%, заявили в ВТБ

По одному из сценариев ВТБ ключевая ставка Центрального банка России может быть ещё повышена до 23% с последующей фиксацией на этом уровне в следующем году,... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:02+0300

2024-12-26T10:02+0300

2024-12-26T10:02+0300

экономика

россия

втб

ставка

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. По одному из сценариев ВТБ ключевая ставка Центрального банка России может быть ещё повышена до 23% с последующей фиксацией на этом уровне в следующем году, рассказал журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Банк России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения. ЦБ тогда отметил, что охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, а ужесточение кредитно-денежных условий было существенней, чем предполагалось в октябре. Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ стало неожиданностью и для ВТБ, отметил Пьянов - в их сценарий бизнес-планирования закладывалась ставка в 23%. Он также назвал три возможных сценария для ключевой ставки в новом году, которые могут следовать из пресс-конференции ЦБ РФ. Первый вариант предполагает концепцию приближения инфляции к целевым показателям к концу года с неизбежным повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 23% и последующим удержанием на этом уровне в этот период, рассказал он. "Впервые мы видим такой ввод в обсуждения... фактора кредитования, поэтому вторая возможность – это по сути одновременная "победа" над динамикой кредитного портфеля, которая является "предреквизитом" для обуздания инфляции, и в этом случае будет смещение интереса нашего регулятора к приведению динамики нашего кредитного портфеля разными методами, не связанными с ключевой ставкой, к каким-то приемлемым значениям, и в этом сценарии ставка удержится на уровне 21%", - продолжил он. "При этом фактор инфляции не будет упускаться из фокуса, и как бы он будет обусловлен "победой над динамикой кредита", - также рассказал Пьянов. А при третьем сценарии мы будем иметь новую теорию монетарной политики, которая, грубо, звучит так: "Победим кредит с каким-то лагом, притом лаг для нас не важен, победим инфляцию". "То есть это наиболее радикальный сценарий, который, по нашему мнению, допускает и снижение ставки в 2025 году", - заключил он.

https://1prime.ru/20241225/bank-rossii-853849617.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ставка