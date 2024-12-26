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Минфин рассказал об обязательных видах страхования в новых регионах
Минфин рассказал об обязательных видах страхования в новых регионах - 26.12.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал об обязательных видах страхования в новых регионах
Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций, говорится в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:52+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций, говорится в пресс-релизе министерства финансов РФ."С января 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации начнут действовать законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Среди них законы: об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП)", - говорится в сообщении."Не менее 30 страховых организаций могут оформить договоры страхования на территориях новых субъектов Российской Федерации. Напомним, что страховые услуги можно получить и в электронном виде, например оформить полис ОСАГО", - указывается там же.При этом отдельные страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов Российской Федерации, сообщили в Минфине.Так, СК "Астро-Волга" открыла филиалы во всех новых субъектах, СК "ГАЙДЕ" открыла филиалы в Донецке и Луганске, "ПСБ Страхование" работает в 400 стационарных точках продаж Промсвязьбанка. Компанией СК "Хатхор", зарегистрированной на территории Донецкой Народной Республики, в 2024 году начата практическая деятельность по страхованию на основании выданной Банком России лицензии, отмечается в сообщении.Ряд других страховщиков планирует в ближайшее время существенно расширить присутствие на территории новых субъектов Российской Федерации, добавляется в пресс-релизе.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин рассказал об обязательных видах страхования в новых регионах
Минфин: обязательные виды страхования заработают в новых регионах с января
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций, говорится в пресс-релизе министерства финансов РФ.
"С января 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации начнут действовать законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Среди них законы: об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП)", - говорится в сообщении.
"Не менее 30 страховых организаций могут оформить договоры страхования на территориях новых субъектов Российской Федерации. Напомним, что страховые услуги можно получить и в электронном виде, например оформить полис ОСАГО", - указывается там же.
При этом отдельные страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов Российской Федерации, сообщили в Минфине.
Так, СК "Астро-Волга" открыла филиалы во всех новых субъектах, СК "ГАЙДЕ" открыла филиалы в Донецке и Луганске, "ПСБ Страхование" работает в 400 стационарных точках продаж Промсвязьбанка. Компанией СК "Хатхор", зарегистрированной на территории Донецкой Народной Республики, в 2024 году начата практическая деятельность по страхованию на основании выданной Банком России лицензии, отмечается в сообщении.
Ряд других страховщиков планирует в ближайшее время существенно расширить присутствие на территории новых субъектов Российской Федерации, добавляется в пресс-релизе.
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