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Суд дал по три года условно техдиректору авиакомпании "Азур эйр" - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Суд дал по три года условно техдиректору авиакомпании "Азур эйр"
Суд дал по три года условно техдиректору авиакомпании "Азур эйр" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Суд дал по три года условно техдиректору авиакомпании "Азур эйр"
Суд в Москве дал по три года условно техническому директору ООО "Азур эйр" и его подчиненному за хищение денежных средств у авиакомпании в особо крупном размере | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T03:02+0300
2024-12-26T03:02+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Суд в Москве дал по три года условно техническому директору ООО "Азур эйр" и его подчиненному за хищение денежных средств у авиакомпании в особо крупном размере путем завышения стоимости за обслуживание воздушных судов, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, один из фигурантов сообщил генеральному директору о якобы возникшей необходимости повысить стоимость за обслуживание воздушных судов авиакомпании техническими специалистами, с которыми заключены договоры, мотивировав это необходимостью привлечения новых квалифицированных специалистов и удержания нынешних, что не соответствовало действительности. Далее второй соучастник сообщил техническим специалистам о необходимости заключить новые договоры на обслуживание с повышенной стоимостью нормо-часа, а также поставил им условие, якобы выдвинутое руководством компании: перечислять часть из получаемых ими со счета ООО "Азур эйр" денежных средств за выполнение работ на его банковскую карту под предлогом "необходимости формирования суммы наличных средств для оперативного решения различных небольших финансовых вопросов, связанных с повседневной деятельностью организации". Деньги соучастники планировали делить на равные суммы и в последующем распоряжаться ими по своему усмотрению. Оба признали вину в совершении преступления и полностью возместили ущерб, причиненный потерпевшему. При этом его сумма не сообщается, но в материалах дела упоминаются полученные расписки на сумму 2,8 миллиона рублей, а также передача еще 1,8 миллиона рублей в счет возмещения данного ущерба. Суд учел данные обстоятельства, а также принял во внимание состояние здоровья подсудимых и наличие у них несовершеннолетних детей на иждивении. Приговор в настоящее время вступил в силу.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
03:02 26.12.2024
 
Суд дал по три года условно техдиректору авиакомпании "Азур эйр"

Суд в Москве дал по три года условно техдиректору "Азур эйр" и его подчиненному за хи

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Суд в Москве дал по три года условно техническому директору ООО "Азур эйр" и его подчиненному за хищение денежных средств у авиакомпании в особо крупном размере путем завышения стоимости за обслуживание воздушных судов, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, один из фигурантов сообщил генеральному директору о якобы возникшей необходимости повысить стоимость за обслуживание воздушных судов авиакомпании техническими специалистами, с которыми заключены договоры, мотивировав это необходимостью привлечения новых квалифицированных специалистов и удержания нынешних, что не соответствовало действительности.
Далее второй соучастник сообщил техническим специалистам о необходимости заключить новые договоры на обслуживание с повышенной стоимостью нормо-часа, а также поставил им условие, якобы выдвинутое руководством компании: перечислять часть из получаемых ими со счета ООО "Азур эйр" денежных средств за выполнение работ на его банковскую карту под предлогом "необходимости формирования суммы наличных средств для оперативного решения различных небольших финансовых вопросов, связанных с повседневной деятельностью организации". Деньги соучастники планировали делить на равные суммы и в последующем распоряжаться ими по своему усмотрению.
Оба признали вину в совершении преступления и полностью возместили ущерб, причиненный потерпевшему. При этом его сумма не сообщается, но в материалах дела упоминаются полученные расписки на сумму 2,8 миллиона рублей, а также передача еще 1,8 миллиона рублей в счет возмещения данного ущерба.
Суд учел данные обстоятельства, а также принял во внимание состояние здоровья подсудимых и наличие у них несовершеннолетних детей на иждивении.
Приговор в настоящее время вступил в силу.
 
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