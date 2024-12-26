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Суд рассмотрит иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 миллиарда рублей

Суд рассмотрит иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 миллиарда рублей - 26.12.2024, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января рассмотрение иска "Роснефти", требующей взыскать с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков из-за проекта... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:00+0300

2024-12-26T10:00+0300

2024-12-26T10:00+0300

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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января рассмотрение иска "Роснефти", требующей взыскать с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков из-за проекта строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Дело слушается в закрытом режиме. На заседании в ноябре суд удовлетворил заявление судьи Юлии Жбанковой о самоотводе. Причины самоотвода не сообщаются. Теперь спор рассматривает судья Владислав Сорокин. Иск был принят к рассмотрению в июне. Суд в августе по ходатайству истца перешел к закрытому разбирательству, так как спор, по словам представителя истца, связан со стратегическим предприятием, Туапсинским портом, и в условиях международных санкций гласное рассмотрение может "сказаться негативно на экономике" и на двух участниках дела. Ответчик возражал против перехода в закрытый режим, поскольку в материалах дела "нет и не предвидится" документов, содержащих коммерческую тайну. По его словам, речь в иске "идет только о разнице в сметной стоимости некоего строительства". Изначально этот иск был заявлен "Роснефтью" как встречный в деле по иску "Транснефти" о взыскании с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору. "Транснефть" возражала против совместного рассмотрения двух исков. По словам ее представителя в суде, "Транснефть" не является лицом, реализовывавшим проект, он реализовывался другими самостоятельными юрлицами - "Черномортранснефтью" и "Роснефть-Краснодарнефтегазом" - на основании других договоров. К зачету эти суммы не могут быть приняты, и принятие встречного иска не приведет к более быстрому рассмотрению дела, заявил представитель. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд выделил иск "Роснефти" в отдельное производство. По нефтепроводу Тихорецк – Туапсе поставляется нефть на Туапсинский НПЗ "Роснефти". Спор связан со второй веткой этого нефтепровода, которая была построена в 2014 году для расширения поставок на НПЗ. Вывести ветку на полную мощность планировалось в 2015 году, однако при выполнении подготовительных работ к заполнению нефтью произошла авария. Суды двух инстанций ранее полностью удовлетворили первоначальный иск "Транснефти" к "Роснефти" на сумму около 4,8 миллиарда рублей.

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