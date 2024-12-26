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Суд по иску ВТБ взыскал долг с юрлиц аптечной сети "Аптеки от склада"
Суд по иску ВТБ взыскал долг с юрлиц аптечной сети "Аптеки от склада" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Суд по иску ВТБ взыскал долг с юрлиц аптечной сети "Аптеки от склада"
Арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал более 2,1 миллиарда рублей с 70 компаний, входящих в аптечную сеть "Аптеки со склада", которая основана... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T14:27+0300
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2024-12-26T14:27+0300
россия
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал более 2,1 миллиарда рублей с 70 компаний, входящих в аптечную сеть "Аптеки со склада", которая основана пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда. В судебном акте говорится, что с ответчиков солидарно взысканы около 2,1 миллиарда рублей основного долга и около 76 миллионов рублей неустойки. При этом уточняется, что требования еще к одному из первоначальных ответчиков – ООО "Шаврин и Годовалов" - выделено в отдельное производство. В отношении этой компании введена процедура банкротства. Этот иск поступил в суд в августе, основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к спору было привлечено признанное банкротом столичное ООО "Годовалов", которое на паритетных началах учредили Годовалов и Шаврин. Среди ответчиков – компании, также учрежденные этими двумя бизнесменами: ООО "Аптека от склада 1", ООО "Аптека от склада 2", ООО "Аптека от склада - Центр" и прочие. Большинство юрлиц имеют регистрацию в Перми, но, судя по названиям, есть компании, работающие в других регионах РФ: ООО "Аптека от склада - Тюмень", ООО "Аптека от склада - Омск" и другие. По данным СМИ, по состоянию на лето 2023 года аптечная сеть насчитывала почти 800 торговых точек, но осенью прошлого года бизнес начал сворачиваться. Арбитражный суд Москвы в январе признал ООО "Годовалов" банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов этой компании в августе были включены требования ВТБ в размере более 2,1 миллиарда рублей.
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россия, суд, втб
Суд по иску ВТБ взыскал долг с юрлиц аптечной сети "Аптеки от склада"
Суд по иску ВТБ взыскал 2,1 млрд руб с 70 юрлиц аптечной сети "Аптеки от склада"
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал более 2,1 миллиарда рублей с 70 компаний, входящих в аптечную сеть "Аптеки со склада", которая основана пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.
В судебном акте говорится, что с ответчиков солидарно взысканы около 2,1 миллиарда рублей основного долга и около 76 миллионов рублей неустойки. При этом уточняется, что требования еще к одному из первоначальных ответчиков – ООО "Шаврин и Годовалов" - выделено в отдельное производство. В отношении этой компании введена процедура банкротства.
Этот иск поступил в суд в августе, основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к спору было привлечено признанное банкротом столичное ООО "Годовалов", которое на паритетных началах учредили Годовалов и Шаврин.
Среди ответчиков – компании, также учрежденные этими двумя бизнесменами: ООО "Аптека от склада 1", ООО "Аптека от склада 2", ООО "Аптека от склада - Центр" и прочие. Большинство юрлиц имеют регистрацию в Перми, но, судя по названиям, есть компании, работающие в других регионах РФ: ООО "Аптека от склада - Тюмень", ООО "Аптека от склада - Омск" и другие.
По данным СМИ, по состоянию на лето 2023 года аптечная сеть насчитывала почти 800 торговых точек, но осенью прошлого года бизнес начал сворачиваться.
Арбитражный суд Москвы в январе признал ООО "Годовалов" банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов этой компании в августе были включены требования ВТБ в размере более 2,1 миллиарда рублей.
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