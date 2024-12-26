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"Урса Майор" получила несколько пробоин, заявил владелец судна
"Урса Майор" получила несколько пробоин, заявил владелец судна - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Урса Майор" получила несколько пробоин, заявил владелец судна
Экипаж российского судна Ursa Major не смог попасть в машинное отделение из-за едкого черно-синего дыма, который также шел из других мест на корабле, указывая... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:39+0300
2024-12-26T13:39+0300
2024-12-26T13:39+0300
происшествия
крушение
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Экипаж российского судна Ursa Major не смог попасть в машинное отделение из-за едкого черно-синего дыма, который также шел из других мест на корабле, указывая на наличие дополнительных пробоин в корпусе. Об этом агентству РИА Новости сообщили в "Оборонлогистике"."Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы и других мест шел едкий черно-сизый дым. Также дым шел из грибка вентиляции балластного танка WB 25 (танк был пустой), расположенного носовее обнаруженной пробоины, что свидетельствовало о наличии других пробоин корпуса судна. Из-за едкого дыма, который проникал даже через маску дыхательного аппарата, попытки попасть в машинно-котельное отделение не увенчались успехом", - отметили в пресс-службе компании.В результате трех взрывов на правом борту была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, края которой были направлены внутрь, а палуба посыпалась осколками.Насосы балластной и роликовой систем судна не работали из-за отсутствия электроэнергии, а запущенный аварийный дизель-генератор не питал систему из-за полного разрушения главного распределительного щита.Согласно данным "Оборонлогистики", судно стало целью террористического акта.
https://1prime.ru/20241225/sudno-853864199.html
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крушение
"Урса Майор" получила несколько пробоин, заявил владелец судна
"Оборонлогистика": в корпусе судна "Урса Майор" было несколько пробоин
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Экипаж российского судна Ursa Major не смог попасть в машинное отделение из-за едкого черно-синего дыма, который также шел из других мест на корабле, указывая на наличие дополнительных пробоин в корпусе. Об этом агентству РИА Новости сообщили в "Оборонлогистике".
"Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы и других мест шел едкий черно-сизый дым. Также дым шел из грибка вентиляции балластного танка WB 25 (танк был пустой), расположенного носовее обнаруженной пробоины, что свидетельствовало о наличии других пробоин корпуса судна. Из-за едкого дыма, который проникал даже через маску дыхательного аппарата, попытки попасть в машинно-котельное отделение не увенчались успехом", - отметили в пресс-службе компании.
В результате трех взрывов на правом борту была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, края которой были направлены внутрь, а палуба посыпалась осколками.
Насосы балластной и роликовой систем судна не работали из-за отсутствия электроэнергии, а запущенный аварийный дизель-генератор не питал систему из-за полного разрушения главного распределительного щита.
Согласно данным "Оборонлогистики", судно стало целью террористического акта.
"Оборонлогистика": на борту судна "Урса Майор" был совершен теракт