https://1prime.ru/20241226/sudno-853880205.html

"Урса Майор" получила несколько пробоин, заявил владелец судна

"Урса Майор" получила несколько пробоин, заявил владелец судна - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Урса Майор" получила несколько пробоин, заявил владелец судна

Экипаж российского судна Ursa Major не смог попасть в машинное отделение из-за едкого черно-синего дыма, который также шел из других мест на корабле, указывая... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T13:39+0300

2024-12-26T13:39+0300

2024-12-26T13:39+0300

происшествия

крушение

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Экипаж российского судна Ursa Major не смог попасть в машинное отделение из-за едкого черно-синего дыма, который также шел из других мест на корабле, указывая на наличие дополнительных пробоин в корпусе. Об этом агентству РИА Новости сообщили в "Оборонлогистике"."Из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы и других мест шел едкий черно-сизый дым. Также дым шел из грибка вентиляции балластного танка WB 25 (танк был пустой), расположенного носовее обнаруженной пробоины, что свидетельствовало о наличии других пробоин корпуса судна. Из-за едкого дыма, который проникал даже через маску дыхательного аппарата, попытки попасть в машинно-котельное отделение не увенчались успехом", - отметили в пресс-службе компании.В результате трех взрывов на правом борту была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, края которой были направлены внутрь, а палуба посыпалась осколками.Насосы балластной и роликовой систем судна не работали из-за отсутствия электроэнергии, а запущенный аварийный дизель-генератор не питал систему из-за полного разрушения главного распределительного щита.Согласно данным "Оборонлогистики", судно стало целью террористического акта.

https://1prime.ru/20241225/sudno-853864199.html

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крушение