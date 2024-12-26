https://1prime.ru/20241226/tarify-853879045.html

СМИ: производители игрушек бьют тревогу из-за возможных тарифов Трампа

СМИ: производители игрушек бьют тревогу из-за возможных тарифов Трампа - 26.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: производители игрушек бьют тревогу из-за возможных тарифов Трампа

Цены на игрушки могут вырасти, если избранный президент США Дональд Трамп введет новые тарифы на импорт в 2025 году, представители индустрии бьют тревогу,... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T13:07+0300

2024-12-26T13:07+0300

2024-12-26T13:07+0300

экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на игрушки могут вырасти, если избранный президент США Дональд Трамп введет новые тарифы на импорт в 2025 году, представители индустрии бьют тревогу, сообщает телеканал CBS News. Как отмечает телеканал, даже если игрушки разработаны в Европе или США, они часто производятся в Китае, а Трамп ранее пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из КНР. Почти 80% американских игрушек производятся в Китае, уточнил CBS News. "Если Трамп осуществит свой тарифный план, цены на игрушки вырастут "наверняка сразу", - заявила Дженнифер Бергман, владелица магазина West Side Kids в Нью-Йорке. Бергман поделилась опасениями того, что более высокие цены могут угрожать "выживанию её магазина". По данным CBS News, представители индустрии игрушек встревожены и бьют тревогу. "Ассоциация производителей игрушек называет потенциальные тарифы... "вредными", - сообщает телеканал. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://1prime.ru/20241001/poshliny-851873104.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп