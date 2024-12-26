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СМИ: производители игрушек бьют тревогу из-за возможных тарифов Трампа - 26.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ: производители игрушек бьют тревогу из-за возможных тарифов Трампа
СМИ: производители игрушек бьют тревогу из-за возможных тарифов Трампа - 26.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: производители игрушек бьют тревогу из-за возможных тарифов Трампа
Цены на игрушки могут вырасти, если избранный президент США Дональд Трамп введет новые тарифы на импорт в 2025 году, представители индустрии бьют тревогу,... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:07+0300
2024-12-26T13:07+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на игрушки могут вырасти, если избранный президент США Дональд Трамп введет новые тарифы на импорт в 2025 году, представители индустрии бьют тревогу, сообщает телеканал CBS News. Как отмечает телеканал, даже если игрушки разработаны в Европе или США, они часто производятся в Китае, а Трамп ранее пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из КНР. Почти 80% американских игрушек производятся в Китае, уточнил CBS News. "Если Трамп осуществит свой тарифный план, цены на игрушки вырастут "наверняка сразу", - заявила Дженнифер Бергман, владелица магазина West Side Kids в Нью-Йорке. Бергман поделилась опасениями того, что более высокие цены могут угрожать "выживанию её магазина". По данным CBS News, представители индустрии игрушек встревожены и бьют тревогу. "Ассоциация производителей игрушек называет потенциальные тарифы... "вредными", - сообщает телеканал. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
13:07 26.12.2024
 
СМИ: производители игрушек бьют тревогу из-за возможных тарифов Трампа

CBS News: новые тарифы на импорт при Трампе подстегнут цены на игрушки

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на игрушки могут вырасти, если избранный президент США Дональд Трамп введет новые тарифы на импорт в 2025 году, представители индустрии бьют тревогу, сообщает телеканал CBS News.
Как отмечает телеканал, даже если игрушки разработаны в Европе или США, они часто производятся в Китае, а Трамп ранее пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из КНР. Почти 80% американских игрушек производятся в Китае, уточнил CBS News.
"Если Трамп осуществит свой тарифный план, цены на игрушки вырастут "наверняка сразу", - заявила Дженнифер Бергман, владелица магазина West Side Kids в Нью-Йорке.
Бергман поделилась опасениями того, что более высокие цены могут угрожать "выживанию её магазина".
По данным CBS News, представители индустрии игрушек встревожены и бьют тревогу.
"Ассоциация производителей игрушек называет потенциальные тарифы... "вредными", - сообщает телеканал.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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