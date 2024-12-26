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Tesla планирует завершить строительство гигафабрики в Шанхае - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Tesla планирует завершить строительство гигафабрики в Шанхае
Tesla планирует завершить строительство гигафабрики в Шанхае - 26.12.2024, ПРАЙМ
Tesla планирует завершить строительство гигафабрики в Шанхае
Американский производитель электромобилей Tesla планирует к концу 2024 года завершить строительство гигафабрики по производству накопителей энергии в Шанхае,... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T06:50+0300
2024-12-26T06:50+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
шанхай
сша
tesla
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ПЕКИН, 26 дек - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla планирует к концу 2024 года завершить строительство гигафабрики по производству накопителей энергии в Шанхае, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местное представительство компании. "Ожидается, что гигазавод американского автопроизводителя Tesla в Шанхае завершит строительство к концу этого года", - пишет агентство. Сообщается, что завод, который станет первым проектом по производству аккумуляторов Megapack за пределами США, будет располагаться в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли. Ожидается, что массовое производство на заводе будет запущено в первом квартале 2025 года. На начальном этапе в год завод будет производить 10 тысяч аккумуляторов общим объемом электроэнергии порядка 40 гигаватт-час.
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бизнес, мировая экономика, шанхай, сша, tesla
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Шанхай, США, Tesla
06:50 26.12.2024
 
Tesla планирует завершить строительство гигафабрики в Шанхае

Синьхуа: Tesla планирует к концу 2024 года завершить строительство гигафабрики в Шанхае

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ПЕКИН, 26 дек - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla планирует к концу 2024 года завершить строительство гигафабрики по производству накопителей энергии в Шанхае, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местное представительство компании.
"Ожидается, что гигазавод американского автопроизводителя Tesla в Шанхае завершит строительство к концу этого года", - пишет агентство.
Сообщается, что завод, который станет первым проектом по производству аккумуляторов Megapack за пределами США, будет располагаться в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли.
Ожидается, что массовое производство на заводе будет запущено в первом квартале 2025 года. На начальном этапе в год завод будет производить 10 тысяч аккумуляторов общим объемом электроэнергии порядка 40 гигаватт-час.
 
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