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Tesla планирует завершить строительство гигафабрики в Шанхае

Tesla планирует завершить строительство гигафабрики в Шанхае - 26.12.2024, ПРАЙМ

Tesla планирует завершить строительство гигафабрики в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla планирует к концу 2024 года завершить строительство гигафабрики по производству накопителей энергии в Шанхае,... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T06:50+0300

2024-12-26T06:50+0300

2024-12-26T06:50+0300

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ПЕКИН, 26 дек - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla планирует к концу 2024 года завершить строительство гигафабрики по производству накопителей энергии в Шанхае, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местное представительство компании. "Ожидается, что гигазавод американского автопроизводителя Tesla в Шанхае завершит строительство к концу этого года", - пишет агентство. Сообщается, что завод, который станет первым проектом по производству аккумуляторов Megapack за пределами США, будет располагаться в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли. Ожидается, что массовое производство на заводе будет запущено в первом квартале 2025 года. На начальном этапе в год завод будет производить 10 тысяч аккумуляторов общим объемом электроэнергии порядка 40 гигаватт-час.

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бизнес, мировая экономика, шанхай, сша, tesla