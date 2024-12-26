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Мантуров оценил рост онлайн-торговли в России
Мантуров оценил рост онлайн-торговли в России - 26.12.2024, ПРАЙМ
Мантуров оценил рост онлайн-торговли в России
Онлайн-торговля в России в текущем году демонстрирует рост на 40% по отношению к показателям 2023 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:29+0300
2024-12-26T09:29+0300
2024-12-26T09:45+0300
экономика
россия
онлайн-торговля
денис мантуров
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Онлайн-торговля в России в текущем году демонстрирует рост на 40% по отношению к показателям 2023 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Онлайн-торговля демонстрирует 40% рост по сравнению с прошлом годом. Мы здесь лидеры в мире. И в том числе это отражается на характере торговли в целом. Это развитие параллельно и гипермаркетов, и супермаркетов", - сказал Мантуров в рамках интервью на телеканале "Россия 24".Он добавил, что увеличивается и количество торговых объектов в стране. Здесь Россия также занимает лидирующие позиции по сравнению с Европой и Азией.
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россия, онлайн-торговля, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, онлайн-торговля, Денис Мантуров
Мантуров оценил рост онлайн-торговли в России
Мантуров: онлайн-торговля в России демонстрирует рост на 40% в годовом выражении
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Онлайн-торговля в России в текущем году демонстрирует рост на 40% по отношению к показателям 2023 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Онлайн-торговля демонстрирует 40% рост по сравнению с прошлом годом. Мы здесь лидеры в мире. И в том числе это отражается на характере торговли в целом. Это развитие параллельно и гипермаркетов, и супермаркетов", - сказал Мантуров в рамках интервью на телеканале "Россия 24".
Он добавил, что увеличивается и количество торговых объектов в стране. Здесь Россия также занимает лидирующие позиции по сравнению с Европой и Азией.