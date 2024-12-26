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ЦБ возобновит регулярные операции в рамках бюджетного правила - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ возобновит регулярные операции в рамках бюджетного правила
ЦБ возобновит регулярные операции в рамках бюджетного правила - 26.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ возобновит регулярные операции в рамках бюджетного правила
Банк России с 9 января 2025 года возобновит проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:05+0300
2024-12-26T10:21+0300
банк россии
бюджетное правило
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России с 9 января 2025 года возобновит проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года, говорится в сообщении регулятора."Банк России с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года. Ежедневный объем операций в первом полугодии 2025 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину…", - отмечается в сообщении.Как поясняет ЦБ, операции будут исходить из разницы объема отложенных с 28 ноября по 31 декабря 2024 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (117,6 миллиарда рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2024 год (1,3 триллиона рублей).Указанная величина предполагает продажу в размере 1,182 триллиона рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2025 год - 4,79 миллиарда рублей в день); продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2024 года в размере 476 миллиардов рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2025 года - 4,07 миллиарда рублей в день).Таким образом, с учетом анонсированного Минфином России объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года (5,45 миллиарда рублей в день) Банк России с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 миллиарда рублей в день, указывается там же.С 15 января по 30 июня 2025 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении.В конце июня 2025 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2025 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год, добавляет ЦБ.
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бюджетное правило
Банк России, бюджетное правило
10:05 26.12.2024 (обновлено: 10:21 26.12.2024)
 
ЦБ возобновит регулярные операции в рамках бюджетного правила

ЦБ с 9 января возобновит операции в рамках бюджетного правила на внутреннем рынке

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России с 9 января 2025 года возобновит проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года. Ежедневный объем операций в первом полугодии 2025 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину…", - отмечается в сообщении.
Как поясняет ЦБ, операции будут исходить из разницы объема отложенных с 28 ноября по 31 декабря 2024 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (117,6 миллиарда рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2024 год (1,3 триллиона рублей).
Указанная величина предполагает продажу в размере 1,182 триллиона рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2025 год - 4,79 миллиарда рублей в день); продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2024 года в размере 476 миллиардов рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2025 года - 4,07 миллиарда рублей в день).
Таким образом, с учетом анонсированного Минфином России объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года (5,45 миллиарда рублей в день) Банк России с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 миллиарда рублей в день, указывается там же.
С 15 января по 30 июня 2025 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении.
В конце июня 2025 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2025 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год, добавляет ЦБ.
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