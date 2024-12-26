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ЦБ: международные резервы России уменьшились с 13 декабря
ЦБ: международные резервы России уменьшились с 13 декабря - 26.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ: международные резервы России уменьшились с 13 декабря
Международные резервы РФ с 13 по 20 декабря сократились на 1,4% и составили 609,8 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:04+0300
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2024-12-26T16:23+0300
россия
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 декабря сократились на 1,4% и составили 609,8 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 20 декабря 2024 года составили 609,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 8,4 миллиарда долларов США, или на 1,4%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 13 декабря международные резервы составляли 618,2 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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россия, банк россии, международные резервы
РОССИЯ, Банк России, международные резервы
ЦБ: международные резервы России уменьшились с 13 декабря
ЦБ: международные резервы России на 20 декабря составили $609,8 миллиарда
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 декабря сократились на 1,4% и составили 609,8 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 20 декабря 2024 года составили 609,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 8,4 миллиарда долларов США, или на 1,4%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 13 декабря международные резервы составляли 618,2 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
В Банке России подсчитали международные резервы страны на 13 декабря