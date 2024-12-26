https://1prime.ru/20241226/tseli-853877681.html

Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине

Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине

Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз для российской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T12:10+0300

2024-12-26T12:10+0300

2024-12-26T12:10+0300

политика

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз для российской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины", - подчеркнул дипломат.Лавров также отметил, что целями также могут быть предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве. Однако министр подчеркнул, что Москва не собирается атаковать гражданские объекты.

https://1prime.ru/20241226/ukraina-853875846.html

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россия, украина, сергей лавров