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Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине
Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз для российской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:10+0300
2024-12-26T12:10+0300
политика
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз для российской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины", - подчеркнул дипломат.Лавров также отметил, что целями также могут быть предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве. Однако министр подчеркнул, что Москва не собирается атаковать гражданские объекты.
https://1prime.ru/20241226/ukraina-853875846.html
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россия, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
12:10 26.12.2024
 
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине

Лавров: Москва выбирает цели для поражения на Украине исходя из угроз России

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз для российской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины", - подчеркнул дипломат.
Лавров также отметил, что целями также могут быть предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве. Однако министр подчеркнул, что Москва не собирается атаковать гражданские объекты.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
"Украины не будет". В США ответили на вопрос Карлсона о долгах Киева
11:00
 
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