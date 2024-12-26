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Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине
Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз для российской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:10+0300
2024-12-26T12:10+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз для российской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ."Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины", - подчеркнул дипломат.Лавров также отметил, что целями также могут быть предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве. Однако министр подчеркнул, что Москва не собирается атаковать гражданские объекты.
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россия, украина, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
Лавров рассказал, как Россия выбирает цели для поражения на Украине
Лавров: Москва выбирает цели для поражения на Украине исходя из угроз России
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз для российской стороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
"Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины", - подчеркнул дипломат.
Лавров также отметил, что целями также могут быть предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве. Однако министр подчеркнул, что Москва не собирается атаковать гражданские объекты.
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