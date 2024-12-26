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Туристы из Китая активно пользуются картами "Мир" - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Туристы из Китая активно пользуются картами "Мир"
Туристы из Китая активно пользуются картами "Мир" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Туристы из Китая активно пользуются картами "Мир"
Туристы из Китая активно пользуются российскими банковскими картами платежной системы "Мир", порядка 65% карт получили путешественники из Поднебесной, сообщил... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T04:50+0300
2024-12-26T04:50+0300
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финансы
китай
москва
узбекистан
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Туристы из Китая активно пользуются российскими банковскими картами платежной системы "Мир", порядка 65% карт получили путешественники из Поднебесной, сообщил РИА Новости исполнительный директор цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree Вадим Клементьев, основываясь на ряде исследований компании. Он уточнил, что компания провела ряд исследований иностранных туристов России в период с октября по декабрь 2024 года, в них приняло участие порядка 15 тысяч человек. "Большая часть российских банковских карт, преимущественно карты платежной системы "Мир", традиционно находятся у выходцев из стран бывшего СНГ – Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия. Интуристы из Китая также активно пользуются российскими банковскими картами: порядка 65% карт получили гости из Поднебесной", - сказал Клементьев. Он подчеркнул, что сейчас в России наметилась тенденция на рост выдачи карт туристам из арабских стран. Клементьев считает, что это связано с запуском проектов по выдаче предоплаченных карт в крупных российских отелях и на известных курортах. Исследования также показали, что большая часть иностранных туристов владеет не одной картой "Мир". "Это стало возможным благодаря закону об упрощенной процедуре открытия счетов иностранцами, принятому осенью 2023 года", - пояснил он. "Такая популярность российских банковских карт объясняется достаточно просто – иностранные гости не могут платить в России картами международных платежных систем, поэтому зачастую вынуждены везти в поездку наличные средства. Это неудобно, небезопасно, также стоит учитывать, что зачастую туристы не могут оплатить наличными какие-то сервисы или совершить покупки в интернет-магазинах, сервисах доставки", - пояснил Клементьев. При этом он отметил, что благодаря возможности получения компенсации НДС за купленные в России товары, общий чек интуриста при возможности получения tax free в среднем увеличивается на 25%.
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192
40
192
40
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5
4.7
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банки, бизнес, финансы, китай, москва, узбекистан, снг
Банки, Бизнес, Финансы, КИТАЙ, МОСКВА, УЗБЕКИСТАН, СНГ
04:50 26.12.2024
 
Туристы из Китая активно пользуются картами "Мир"

DigiTaxFree: около 65% карт "Мир" получили туристы из Китая

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Туристы из Китая активно пользуются российскими банковскими картами платежной системы "Мир", порядка 65% карт получили путешественники из Поднебесной, сообщил РИА Новости исполнительный директор цифрового оператора tax free в России DigiTaxFree Вадим Клементьев, основываясь на ряде исследований компании.
Он уточнил, что компания провела ряд исследований иностранных туристов России в период с октября по декабрь 2024 года, в них приняло участие порядка 15 тысяч человек. "Большая часть российских банковских карт, преимущественно карты платежной системы "Мир", традиционно находятся у выходцев из стран бывшего СНГ – Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия. Интуристы из Китая также активно пользуются российскими банковскими картами: порядка 65% карт получили гости из Поднебесной", - сказал Клементьев.
Он подчеркнул, что сейчас в России наметилась тенденция на рост выдачи карт туристам из арабских стран. Клементьев считает, что это связано с запуском проектов по выдаче предоплаченных карт в крупных российских отелях и на известных курортах. Исследования также показали, что большая часть иностранных туристов владеет не одной картой "Мир". "Это стало возможным благодаря закону об упрощенной процедуре открытия счетов иностранцами, принятому осенью 2023 года", - пояснил он.
"Такая популярность российских банковских карт объясняется достаточно просто – иностранные гости не могут платить в России картами международных платежных систем, поэтому зачастую вынуждены везти в поездку наличные средства. Это неудобно, небезопасно, также стоит учитывать, что зачастую туристы не могут оплатить наличными какие-то сервисы или совершить покупки в интернет-магазинах, сервисах доставки", - пояснил Клементьев.
При этом он отметил, что благодаря возможности получения компенсации НДС за купленные в России товары, общий чек интуриста при возможности получения tax free в среднем увеличивается на 25%.
 
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