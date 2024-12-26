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ЦБ Турции пойдет на снижение ключевой ставки
ЦБ Турции пойдет на снижение ключевой ставки - 26.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции пойдет на снижение ключевой ставки
Центральный банк Турции на заседании в четверг пойдет на снижение ключевой ставки на 150 базисных пунктов, с 50 до 48,50 процента, сообщила проправительственная | 26.12.2024, ПРАЙМ
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АНКАРА, 26 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг пойдет на снижение ключевой ставки на 150 базисных пунктов, с 50 до 48,50 процента, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на ожидания экономистов и участников рынка. Решение по ставке ЦБ Турции будет объявлено в четверг в 14.00 по мск. Ожидается, что Центральный банк, который оставил процентную ставку неизменной на уровне 50 процентов с марта 2024 года, впервые за долгое время пойдет на её снижение. "Долгое время обсуждалось, когда Центральный банк начнет снижать процентные ставки. Ожидается, что сегодня после долгого перерыва он снизит процентные ставки. Общее ожидание на рынке заключается в том, что процентная ставка будет снижена на 150 базисных пунктов до 48,50", - сообщило издание. Центробанк придерживается осторожного подхода в своей кредитно-денежной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор может отложить решение о снижении ставки рефинансирования на следующий год либо понизить ее в декабре, но не более чем на 0,25 процентного пункта, написала в конце ноября газета Turkiye. Участники опроса, проведенного ранее Центральным банком Турции, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают обменный курс на конец года в 35,72 лиры за доллар (ранее - 35,3 лиры). А прогноз курса на следующий год изменился до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования.
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турция, ставка
Экономика, ТУРЦИЯ, ставка
ЦБ Турции пойдет на снижение ключевой ставки
Türkiye: ЦБ Турции пойдет в четверг на снижение ставки с 50 до 48,50%
АНКАРА, 26 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в четверг пойдет на снижение ключевой ставки на 150 базисных пунктов, с 50 до 48,50 процента, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на ожидания экономистов и участников рынка.
Решение по ставке ЦБ Турции будет объявлено в четверг в 14.00 по мск. Ожидается, что Центральный банк, который оставил процентную ставку неизменной на уровне 50 процентов с марта 2024 года, впервые за долгое время пойдет на её снижение.
"Долгое время обсуждалось, когда Центральный банк начнет снижать процентные ставки. Ожидается, что сегодня после долгого перерыва он снизит процентные ставки. Общее ожидание на рынке заключается в том, что процентная ставка будет снижена на 150 базисных пунктов до 48,50", - сообщило издание.
Центробанк придерживается осторожного подхода в своей кредитно-денежной политике: хотя данные указывают на замедление инфляции в стране, регулятор может отложить решение о снижении ставки рефинансирования на следующий год либо понизить ее в декабре, но не более чем на 0,25 процентного пункта, написала в конце ноября газета Turkiye.
Участники опроса, проведенного ранее Центральным банком Турции, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают обменный курс на конец года в 35,72 лиры за доллар (ранее - 35,3 лиры). А прогноз курса на следующий год изменился до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования.
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