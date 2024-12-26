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ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку - 26.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241226/turtsiya-853882652.html
ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку
ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку - 26.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку
Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,50% с 50%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T14:06+0300
2024-12-26T14:06+0300
экономика
турция
ставка
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АНКАРА, 26 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,50% с 50%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг. Центральный банк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. А предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. "Принято решение снизить ставку на 250 базисных пунктов - до 47,50%", - сообщил ЦБ. Участники опроса, проведенного Центробанком страны ранее в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают обменный курс на конец нынешнего года в 35,72 лиры за доллар (ранее - 35,3 лиры). А прогноз курса на следующий год изменился до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования. Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.
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турция, ставка
Экономика, ТУРЦИЯ, ставка
14:06 26.12.2024
 
ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку

ЦБ Турции впервые почти за 2 года снизил ключевую ставку до 47,5%

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 26 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,50% с 50%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг.
Центральный банк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. А предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года.
"Принято решение снизить ставку на 250 базисных пунктов - до 47,50%", - сообщил ЦБ.
Участники опроса, проведенного Центробанком страны ранее в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают обменный курс на конец нынешнего года в 35,72 лиры за доллар (ранее - 35,3 лиры). А прогноз курса на следующий год изменился до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования.
Согласно прогнозам на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
ЦБ Турции пойдет на снижение ключевой ставки
11:42
 
ЭкономикаТУРЦИЯставка
 
 
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