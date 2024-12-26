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На Украине ответили на дерзкий выпад экс-посла США в адрес России - 26.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине ответили на дерзкий выпад экс-посла США в адрес России
На Украине ответили на дерзкий выпад экс-посла США в адрес России - 26.12.2024, ПРАЙМ
На Украине ответили на дерзкий выпад экс-посла США в адрес России
Именно глава киевского режима Владимир Зеленский отказался заключить перемирие на Рождество. Об этом в социальной сети Х украинская журналистка Диана Панченко... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:18+0300
2024-12-26T10:18+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Именно глава киевского режима Владимир Зеленский отказался заключить перемирие на Рождество. Об этом в социальной сети Х украинская журналистка Диана Панченко напомнила бывшему послу США в России Майклу Макфолу.Ранее дипломат заявил, что из-за действий Москвы жителям Киева "приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника"."Почему Зеленский не согласился на рождественское перемирие, о котором говорил (премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. ред.) Орбан? Из-за чего украинцы продолжают страдать?" — отметила журналистка.Ранее в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Путину обменять пленных между Россией и Украиной и объявить рождественское перемирие. Путин согласился обсудить идею, но указал, что Орбан должен обсудить это с украинской стороной.Зеленский в свою очередь категорически отказался от рождественского перемирия и заявил, что не позволит Венгрии посредничать в переговорах с Россией.
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
10:18 26.12.2024
 
На Украине ответили на дерзкий выпад экс-посла США в адрес России

Украинская журналистка Панченко осадила Майкла Макфола после критики России

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Именно глава киевского режима Владимир Зеленский отказался заключить перемирие на Рождество. Об этом в социальной сети Х украинская журналистка Диана Панченко напомнила бывшему послу США в России Майклу Макфолу.
Ранее дипломат заявил, что из-за действий Москвы жителям Киева "приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника".
"Почему Зеленский не согласился на рождественское перемирие, о котором говорил (премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. ред.) Орбан? Из-за чего украинцы продолжают страдать?" — отметила журналистка.
Ранее в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Путину обменять пленных между Россией и Украиной и объявить рождественское перемирие. Путин согласился обсудить идею, но указал, что Орбан должен обсудить это с украинской стороной.
Зеленский в свою очередь категорически отказался от рождественского перемирия и заявил, что не позволит Венгрии посредничать в переговорах с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
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