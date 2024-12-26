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Украина получила 1,2 миллиарда долларов от Японии

Украина получила 1,2 миллиарда долларов от Японии - 26.12.2024, ПРАЙМ

Украина получила 1,2 миллиарда долларов от Японии

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Японии в ноябре-декабре 1,2 миллиарда долларов на проекты в социальной, медицинской и образовательной... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T15:48+0300

2024-12-26T15:48+0300

2024-12-26T15:48+0300

экономика

украина

япония

финансы

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Японии в ноябре-декабре 1,2 миллиарда долларов на проекты в социальной, медицинской и образовательной сферах. "Украина получила около 1,2 миллиарда долларов от Японии через проекты Всемирного банка. Средства поступили в ноябре-декабре и направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной сферах, восстановление и поддержку бизнеса", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.

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украина, япония, финансы