Доллар по сто, биткоин идет вверх

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В среду, 25 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,43%, до 101,92 руб., евро/рубль – на 0,56%, до 105,15 руб., юань/рубль – на 13,49 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 26 декабря: доллар – 99,6125 руб., евро – 103,9416 руб.Повышенный спрос на рубли со стороны экспортеров вызван подготовкой к налоговому периоду. 25 декабря был днем уплаты налогов российскими компаниями. В этот день компании должны были перечислить в бюджет налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.Рубль демонстрирует положительную динамику три дня подряд, укрепившись к доллару на 2,60%, к евро – на 3,36%. Курс юаня падает пять дней, и к четвергу юань подешевел на 4,7%, до 13,48 руб.Что касается нефтяного рынка, то вчера рынок был закрыт по случаю Рождества. На торгах в Азии баррель Brent стоит $73,40. Цена зажимается в симметричном треугольнике с границами $71,37–74,71. В ближайшие 7-10 дней стоит ожидать выхода цены из него.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 101,92 руб. Цена приближается к нижней границе диапазона 100,00–105,50 руб. Поскольку последний налоговый период пройден, рубль остается без поддержки. Пока рассматриваю, что фьючерс пары USD/RUBF останется торговаться в диапазоне до конца года. С начала года рубль подешевел к доллару на 13%. Худшими валютами года стали бразильский реал (-27,64%), турецкая лира (-19,21%) и мексиканский песо (-18,82%). Лучшими валютами стали гонконгский доллар (+0,53%) и тайский бат (+0,47%). Они по итогам года показали небольшое укрепление среди всех валют.Индекс Мосбиржи вырос на 1,56%, до 2732,83 п., индекс РТС – на 1,82%, до 864,25 п. В последние дни наблюдается настоящее предновогоднее ралли, вызванное, в частности, решением Центрального банка о приостановке повышения ставки. Индекс МосБиржи, который недавно отметился на отметке 2370 пунктов, внезапно совершил резкий рывок вверх до 2751 пунктов. Рост сильный и свидетельствует о спекулятивном интересе со стороны прежде всего трейдеров, которые не держат позиции больше недели. Для слома нисходящего тренда индексу нужно закрыться выше 2770 п. Если отскок от 2370 п. – начало нового восходящего тренда, то во время нисходящей коррекции значение индекса не должно опуститься ниже 2600 п. Именно за этим уровнем я и буду наблюдать в последние дни.Пара BTC/USDT повысилась на 0,78%, до $99429. Торги на крипторынке проходили относительно спокойно. Цена к концу торгового дня повышалась до $99963. Покупатели пытались прорваться к уровню $100000, но не получилось из-за Рождества. Теперь им нужно удержать уровень $96600, чтобы в пятницу можно было совершить вторую попытку закрепиться выше $100 тыс. Если получится сегодня пройти, то быстро восстановимся до $103 тыс.
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В среду, 25 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,43%, до 101,92 руб., евро/рубль – на 0,56%, до 105,15 руб., юань/рубль – на 13,49 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 26 декабря: доллар – 99,6125 руб., евро – 103,9416 руб.
Повышенный спрос на рубли со стороны экспортеров вызван подготовкой к налоговому периоду. 25 декабря был днем уплаты налогов российскими компаниями. В этот день компании должны были перечислить в бюджет налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
Рубль демонстрирует положительную динамику три дня подряд, укрепившись к доллару на 2,60%, к евро – на 3,36%. Курс юаня падает пять дней, и к четвергу юань подешевел на 4,7%, до 13,48 руб.
Что касается нефтяного рынка, то вчера рынок был закрыт по случаю Рождества. На торгах в Азии баррель Brent стоит $73,40. Цена зажимается в симметричном треугольнике с границами $71,37–74,71. В ближайшие 7-10 дней стоит ожидать выхода цены из него.
Пара доллар/рубль закрылась на уровне 101,92 руб. Цена приближается к нижней границе диапазона 100,00–105,50 руб. Поскольку последний налоговый период пройден, рубль остается без поддержки. Пока рассматриваю, что фьючерс пары USD/RUBF останется торговаться в диапазоне до конца года. С начала года рубль подешевел к доллару на 13%. Худшими валютами года стали бразильский реал (-27,64%), турецкая лира (-19,21%) и мексиканский песо (-18,82%). Лучшими валютами стали гонконгский доллар (+0,53%) и тайский бат (+0,47%). Они по итогам года показали небольшое укрепление среди всех валют.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,56%, до 2732,83 п., индекс РТС – на 1,82%, до 864,25 п. В последние дни наблюдается настоящее предновогоднее ралли, вызванное, в частности, решением Центрального банка о приостановке повышения ставки. Индекс МосБиржи, который недавно отметился на отметке 2370 пунктов, внезапно совершил резкий рывок вверх до 2751 пунктов. Рост сильный и свидетельствует о спекулятивном интересе со стороны прежде всего трейдеров, которые не держат позиции больше недели. Для слома нисходящего тренда индексу нужно закрыться выше 2770 п. Если отскок от 2370 п. – начало нового восходящего тренда, то во время нисходящей коррекции значение индекса не должно опуститься ниже 2600 п. Именно за этим уровнем я и буду наблюдать в последние дни.
Пара BTC/USDT повысилась на 0,78%, до $99429. Торги на крипторынке проходили относительно спокойно. Цена к концу торгового дня повышалась до $99963. Покупатели пытались прорваться к уровню $100000, но не получилось из-за Рождества. Теперь им нужно удержать уровень $96600, чтобы в пятницу можно было совершить вторую попытку закрепиться выше $100 тыс. Если получится сегодня пройти, то быстро восстановимся до $103 тыс.
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