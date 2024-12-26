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Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия"
Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия"
Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба регионального минтранса. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T04:38+0300
2024-12-26T04:38+0300
2024-12-26T04:38+0300
бизнес
якутск
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ЯКУТСК, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"Двадцать пятого декабря Совет директоров авиакомпании "Якутия" в связи с истечением срока трудового договора Андрея Винокурова утвердил кандидатуру Владимира Николаева на должность врио генерального директора", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Николаев до этого занимал должность заместителя генерального директора по управлению безопасности полетов АО "Авиакомпания "Якутия".
"Ранее возглавлявший авиакомпанию "Якутия" Андрей Семенович Винокуров продолжит свою работу в авиакомпании в качестве заместителя генерального директора по общим вопросам", - добавили в авиакомпании.
Правительство республики контролирует 75% акций авиакомпании "Якутия", 25%+1 акция принадлежит авиакомпании "Аврора".
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бизнес, якутск
Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия"
Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия"
ЯКУТСК, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"Двадцать пятого декабря Совет директоров авиакомпании "Якутия" в связи с истечением срока трудового договора Андрея Винокурова утвердил кандидатуру Владимира Николаева на должность врио генерального директора", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Николаев до этого занимал должность заместителя генерального директора по управлению безопасности полетов АО "Авиакомпания "Якутия".
"Ранее возглавлявший авиакомпанию "Якутия" Андрей Семенович Винокуров продолжит свою работу в авиакомпании в качестве заместителя генерального директора по общим вопросам", - добавили в авиакомпании.
Правительство республики контролирует 75% акций авиакомпании "Якутия", 25%+1 акция принадлежит авиакомпании "Аврора".