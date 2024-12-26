Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241226/vladimir-853868525.html
Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия"
Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия"
Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба регионального минтранса. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T04:38+0300
2024-12-26T04:38+0300
бизнес
якутск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853868525.jpg?1735177093
ЯКУТСК, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба регионального минтранса. "Двадцать пятого декабря Совет директоров авиакомпании "Якутия" в связи с истечением срока трудового договора Андрея Винокурова утвердил кандидатуру Владимира Николаева на должность врио генерального директора", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что Николаев до этого занимал должность заместителя генерального директора по управлению безопасности полетов АО "Авиакомпания "Якутия". "Ранее возглавлявший авиакомпанию "Якутия" Андрей Семенович Винокуров продолжит свою работу в авиакомпании в качестве заместителя генерального директора по общим вопросам", - добавили в авиакомпании. Правительство республики контролирует 75% акций авиакомпании "Якутия", 25%+1 акция принадлежит авиакомпании "Аврора".
якутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, якутск
Бизнес, Якутск
04:38 26.12.2024
 
Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия"

Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯКУТСК, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"Двадцать пятого декабря Совет директоров авиакомпании "Якутия" в связи с истечением срока трудового договора Андрея Винокурова утвердил кандидатуру Владимира Николаева на должность врио генерального директора", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Николаев до этого занимал должность заместителя генерального директора по управлению безопасности полетов АО "Авиакомпания "Якутия".
"Ранее возглавлявший авиакомпанию "Якутия" Андрей Семенович Винокуров продолжит свою работу в авиакомпании в качестве заместителя генерального директора по общим вопросам", - добавили в авиакомпании.
Правительство республики контролирует 75% акций авиакомпании "Якутия", 25%+1 акция принадлежит авиакомпании "Аврора".
 
БизнесЯкутск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала