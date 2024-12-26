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Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия"

Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия" - 26.12.2024, ПРАЙМ

Владимир Николаев назначен врио гендиректора авиакомпании "Якутия"

Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба регионального минтранса. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T04:38+0300

2024-12-26T04:38+0300

2024-12-26T04:38+0300

бизнес

якутск

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ЯКУТСК, 26 дек - ПРАЙМ. Владимир Николаев назначен врио генерального директора авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба регионального минтранса. "Двадцать пятого декабря Совет директоров авиакомпании "Якутия" в связи с истечением срока трудового договора Андрея Винокурова утвердил кандидатуру Владимира Николаева на должность врио генерального директора", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что Николаев до этого занимал должность заместителя генерального директора по управлению безопасности полетов АО "Авиакомпания "Якутия". "Ранее возглавлявший авиакомпанию "Якутия" Андрей Семенович Винокуров продолжит свою работу в авиакомпании в качестве заместителя генерального директора по общим вопросам", - добавили в авиакомпании. Правительство республики контролирует 75% акций авиакомпании "Якутия", 25%+1 акция принадлежит авиакомпании "Аврора".

якутск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, якутск