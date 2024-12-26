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Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО выросла на 8,2 процента

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО выросла на 8,2 процента - 26.12.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО выросла на 8,2 процента

Группа ВТБ за 11 месяцев текущего года увеличила чистую прибыль по МСФО на 8,2% в годовом выражении – до 452,2 миллиарда рублей, в ноябре – в 3,2 раза, до 47,5... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:02+0300

2024-12-26T10:02+0300

2024-12-26T10:02+0300

россия

втб

чистая прибыль

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа ВТБ за 11 месяцев текущего года увеличила чистую прибыль по МСФО на 8,2% в годовом выражении – до 452,2 миллиарда рублей, в ноябре – в 3,2 раза, до 47,5 миллиарда рублей, говорится в отчетности ВТБ. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 47,5 и 452,2 миллиарда рублей по итогам ноября и 11 месяцев 2024 года, увеличившись на 223,1% и на 8,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ по итогам ноября и 11 месяцев 2024 года составил 22,6% и 20,7% соответственно по сравнению с 8,4% и 23,8% за аналогичные периоды прошлого года", - говорится в материалах. "Результаты ноября и 11 месяцев полностью соответствуют нашим ожиданиям и рыночным тенденциям: высокие показатели прибыльности достигаются на фоне охлаждения розничного кредитования при стабильном росте депозитной базы", - отметил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводятся в сообщении. Согласно отчетности, по состоянию на 30 ноября 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,4 триллиона рублей, увеличившись на 1,4% в ноябре и на 16,3% с начала года. Кредиты юридическим лицам выросли на 2,5% в ноябре и на 20,2% за 11 месяцев, до 16,8 триллиона рублей. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли за ноябрь на 1,9% и за 11 месяцев на 19,4%, достигнув 3,9 триллиона рублей, или 16% совокупного кредитного портфеля группы. Розничный кредитный портфель в ноябре второй месяц подряд показал сокращение абсолютного объема: кредиты физическим лицам в ноябре сократились на 1%, а по итогам 11 месяцев накопленный с начала года рост розничного кредитования составил 8,6%. По состоянию на 30 ноября портфель розничных кредитов составил 7,6 триллиона рублей. "На этом фоне доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы несколько снизилась и составила 31% (33% на 31 декабря 2023 года)", - отмечается в материалах. Совокупные средства клиентов группы по состоянию на 30 ноября достигли 26,3 триллиона рублей, увеличившись в ноябре на 1,3% и на 17,6% с начала года. Средства клиентов - юрлиц в ноябре снизились на 0,6% "на фоне сезонного оттока привлечения госсредств", по итогам 11 месяцев накопленный с начала года рост средств клиентов юрлиц составил 13,7%, а портфель их средств по состоянию на 30 ноября составил 14,5 триллиона рублей. Объем средств клиентов - физлиц за ноябрь увеличился на 3,7% и за 11 месяцев на 22,8%, достигнув 11,8 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, чистая прибыль