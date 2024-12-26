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ВТБ планирует получить рекордную чистую прибыль в 2024 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
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ВТБ планирует получить рекордную чистую прибыль в 2024 году
ВТБ планирует получить рекордную чистую прибыль в 2024 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ планирует получить рекордную чистую прибыль в 2024 году
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогнозы кредитной организации по достижению рекордного уровня чистой прибыли по итогам 2024 года. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:06+0300
2024-12-26T10:06+0300
россия
втб
чистая прибыль
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогнозы кредитной организации по достижению рекордного уровня чистой прибыли по итогам 2024 года. В четверг ВТБ сообщил, что за 11 месяцев текущего года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,2% в годовом выражении - до 452,2 миллиарда рублей, в ноябре - в 3,2 раза, до 47,5 миллиарда рублей. "У нас прошлый рекорд годовой прибыли был 432 миллиарда рублей - 2023 год, сейчас - с 452 миллиардами рублей, и как бы не сложился декабрь, мы точно побьем рекорд по прибыли в 2024 году. 2024 год будет рекордным по прибыли годом в истории ВТБ. Мы очень рады этому событию", - сообщил Пьянов журналистам, представляя финансовые результаты группы по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. "Мы понимаем, что остается 100 миллиардов (рублей – ред.) до нашего таргета 550 (миллиардов рублей – ред.) за декабрь, соответственно, у нас есть еще один патрон - это 292-ФЗ, он пока не завершен, банк находится в реорганизации путем выделения специального общества с заблокированными активами и пассивами. …. Мы по новому порядку сегодня подаем новое ходатайство … и надеемся в декабре закрыть эту эпопею", - добавил он. Пьянов ранее напоминал, что в четвертом квартале на финрезультат ВТБ окажет влияние эффект, связанный с выделением юридического лица согласно федеральному закону 292-ФЗ с передачей ему заблокированных активов и обязательств ВТБ перед недружественными иностранными лицами. Первый зампред банка в конце октября сообщал, что группа ВТБ ожидает квартальный рекорд чистой прибыли по МСФО в октябре-декабре 2024 года в размере 175 миллиардов рублей и подтвердил тогда прогноз чистой прибыли группы на 2024 год на уровне 550 миллиардов рублей.
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россия, втб, чистая прибыль
РОССИЯ, ВТБ, чистая прибыль
10:06 26.12.2024
 
ВТБ планирует получить рекордную чистую прибыль в 2024 году

В ВТБ подтвердили прогноз банка по достижению рекорда чистой прибыли в 2024 году

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогнозы кредитной организации по достижению рекордного уровня чистой прибыли по итогам 2024 года.
В четверг ВТБ сообщил, что за 11 месяцев текущего года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,2% в годовом выражении - до 452,2 миллиарда рублей, в ноябре - в 3,2 раза, до 47,5 миллиарда рублей.
"У нас прошлый рекорд годовой прибыли был 432 миллиарда рублей - 2023 год, сейчас - с 452 миллиардами рублей, и как бы не сложился декабрь, мы точно побьем рекорд по прибыли в 2024 году. 2024 год будет рекордным по прибыли годом в истории ВТБ. Мы очень рады этому событию", - сообщил Пьянов журналистам, представляя финансовые результаты группы по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2024 года.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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"Мы понимаем, что остается 100 миллиардов (рублей – ред.) до нашего таргета 550 (миллиардов рублей – ред.) за декабрь, соответственно, у нас есть еще один патрон - это 292-ФЗ, он пока не завершен, банк находится в реорганизации путем выделения специального общества с заблокированными активами и пассивами. …. Мы по новому порядку сегодня подаем новое ходатайство … и надеемся в декабре закрыть эту эпопею", - добавил он.
Пьянов ранее напоминал, что в четвертом квартале на финрезультат ВТБ окажет влияние эффект, связанный с выделением юридического лица согласно федеральному закону 292-ФЗ с передачей ему заблокированных активов и обязательств ВТБ перед недружественными иностранными лицами.
Первый зампред банка в конце октября сообщал, что группа ВТБ ожидает квартальный рекорд чистой прибыли по МСФО в октябре-декабре 2024 года в размере 175 миллиардов рублей и подтвердил тогда прогноз чистой прибыли группы на 2024 год на уровне 550 миллиардов рублей.
 
РОССИЯВТБчистая прибыль
 
 
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