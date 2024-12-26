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Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский"
Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский"
Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами агрохолдинга "Покровский", рассчитывает в обозримый срок продать ее с прибылью, сообщила... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:07+0300
2024-12-26T10:07+0300
2024-12-26T10:07+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами агрохолдинга "Покровский", рассчитывает в обозримый срок продать ее с прибылью, сообщила пресс-служба ВТБ. "Группа ВТБ подтверждает приобретение компании "Агрокомплекс Лабинский", управляющей активами агрохолдинга "Покровский". Рассматриваем сделку как инвестиционную, ее основная цель - повысить привлекательность актива за счет роста эффективности и оптимизации непрофильной деятельности, сохранить и приумножить наработанные компетенции в аграрном секторе. Рассчитываем в обозримый срок продать актив с прибылью", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. Там добавили, что на данный момент изменений в управленческой команде агрокомплекса не планируется. В свою очередь, в сообщении агрокомплекса "Лабинский" указывается, что смена его собственника не отразится на общей стратегии развития компании. "Общее оздоровление предприятий холдинга, рост автоматизации и обновление основных фондов, повышение прозрачности структуры управления и финансовой отчетности, а также рост производительности труда остаются в нашем абсолютном приоритете", - приводятся в сообщении агрокомплекса слова его гендиректора Алексея Скоробогатова. Также отмечается, что в текущем году агрокомплекс продемонстрировал стабильные операционные результаты. В частности, отмечается, что в 2024 году росло производство высококачественной продукции растениеводства (включая пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, сою и подсолнечник), в том числе озимой пшеницы – на 9%, озимого ячменя – на 29%. Также указывается, что в 2024 году управляющая компания инвестировала в заводы по переработке сахарной свеклы и в текущий ремонт, централизация закупок запчастей для техники позволила снизить затраты на 20%. Агрокомплекс "Лабинский" (управляет активами бывшего концерна "Покровский") - многопрофильный холдинг, в сферу деятельности которого входит АПК и управление недвижимостью. Приоритетное направление - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.
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россия, втб, агрокомплекс
РОССИЯ, ВТБ, агрокомплекс
Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский"
Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский", в обозримый срок планирует его продажу
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа ВТБ приобрела агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами агрохолдинга "Покровский", рассчитывает в обозримый срок продать ее с прибылью, сообщила пресс-служба ВТБ.
"Группа ВТБ подтверждает приобретение компании "Агрокомплекс Лабинский", управляющей активами агрохолдинга "Покровский". Рассматриваем сделку как инвестиционную, ее основная цель - повысить привлекательность актива за счет роста эффективности и оптимизации непрофильной деятельности, сохранить и приумножить наработанные компетенции в аграрном секторе. Рассчитываем в обозримый срок продать актив с прибылью", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Там добавили, что на данный момент изменений в управленческой команде агрокомплекса не планируется.
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В свою очередь, в сообщении агрокомплекса "Лабинский" указывается, что смена его собственника не отразится на общей стратегии развития компании. "Общее оздоровление предприятий холдинга, рост автоматизации и обновление основных фондов, повышение прозрачности структуры управления и финансовой отчетности, а также рост производительности труда остаются в нашем абсолютном приоритете", - приводятся в сообщении агрокомплекса слова его гендиректора Алексея Скоробогатова.
Также отмечается, что в текущем году агрокомплекс продемонстрировал стабильные операционные результаты. В частности, отмечается, что в 2024 году росло производство высококачественной продукции растениеводства (включая пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, сою и подсолнечник), в том числе озимой пшеницы – на 9%, озимого ячменя – на 29%. Также указывается, что в 2024 году управляющая компания инвестировала в заводы по переработке сахарной свеклы и в текущий ремонт, централизация закупок запчастей для техники позволила снизить затраты на 20%.
Агрокомплекс "Лабинский" (управляет активами бывшего концерна "Покровский") - многопрофильный холдинг, в сферу деятельности которого входит АПК и управление недвижимостью. Приоритетное направление - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.