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В ВТБ рассказали, какие вызовы ждут банки в 2025 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ рассказали, какие вызовы ждут банки в 2025 году
В ВТБ рассказали, какие вызовы ждут банки в 2025 году - 26.12.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали, какие вызовы ждут банки в 2025 году
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов перечислил вызовы, которые ожидают банковское сообщество в 2025 году, среди них - ограничение роста кредитного... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:08+0300
2024-12-26T10:08+0300
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втб
банки
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов перечислил вызовы, которые ожидают банковское сообщество в 2025 году, среди них - ограничение роста кредитного портфеля, высокая стоимость рисков, вынужденные реструктуризации и санкционное давление, осложняющее трансграничные расчеты. "С точки зрения банковского бизнеса мы явно с учетом коммуникаций 20 декабря вступаем в период, когда кредит является основным инфляционным фактором. Поэтому в ситуации высоких ключевых ставок мы будем сталкиваться с дополнительными мерами, неценовыми с точки зрения процентных индикаторов, по ограничению в росте кредитного портфеля. Они могут быть все разные, но все они находятся в области макропруденции", - сказал он журналистам. Также в беседе с журналистами Пьянов предположил, что 2025 год будет годом более высокой стоимости рисков. "Мы возможно будем иметь год более высокой стоимости риска, дефолтов он не дает, но вынужденные реструктуризации могут быть", - отметил он. "Я привожу такой пример: с точки зрения возможности генерации прибыли из-за процентного риска, из-за стоимости риска, из-за импортозамещения, которое по некоторым банкам влияет на расходы, мы будем иметь снижающуюся динамику с точки зрения нашего "авиалайнера". "Рельеф", который образует макрорегулирование будет возрастающим, поэтому "полетные условия" будут сложными", - сказал он. При этом Пьянов отметил, что вызовом для банка из 2024 года, переходящим в 2025 год, являются трансграничные расчеты и продолжающееся санкционное давление, которое осложняет эти расчеты. "Будем справляться своим интеллектом и креативностью", - подытожил он.
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россия, втб, банки
РОССИЯ, ВТБ, Банки
10:08 26.12.2024
 
В ВТБ рассказали, какие вызовы ждут банки в 2025 году

Топ-менеджер ВТБ рассказал, какие вызовы ждут банки в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОфис "ВТБ" в Москве
Офис ВТБ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов перечислил вызовы, которые ожидают банковское сообщество в 2025 году, среди них - ограничение роста кредитного портфеля, высокая стоимость рисков, вынужденные реструктуризации и санкционное давление, осложняющее трансграничные расчеты.
"С точки зрения банковского бизнеса мы явно с учетом коммуникаций 20 декабря вступаем в период, когда кредит является основным инфляционным фактором. Поэтому в ситуации высоких ключевых ставок мы будем сталкиваться с дополнительными мерами, неценовыми с точки зрения процентных индикаторов, по ограничению в росте кредитного портфеля. Они могут быть все разные, но все они находятся в области макропруденции", - сказал он журналистам.
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Также в беседе с журналистами Пьянов предположил, что 2025 год будет годом более высокой стоимости рисков. "Мы возможно будем иметь год более высокой стоимости риска, дефолтов он не дает, но вынужденные реструктуризации могут быть", - отметил он.
"Я привожу такой пример: с точки зрения возможности генерации прибыли из-за процентного риска, из-за стоимости риска, из-за импортозамещения, которое по некоторым банкам влияет на расходы, мы будем иметь снижающуюся динамику с точки зрения нашего "авиалайнера". "Рельеф", который образует макрорегулирование будет возрастающим, поэтому "полетные условия" будут сложными", - сказал он.
При этом Пьянов отметил, что вызовом для банка из 2024 года, переходящим в 2025 год, являются трансграничные расчеты и продолжающееся санкционное давление, которое осложняет эти расчеты.
"Будем справляться своим интеллектом и креативностью", - подытожил он.
 
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