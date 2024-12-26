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Росрыболовство сделало прогноз по вылову по итогам 2024 года

Росрыболовство сделало прогноз по вылову по итогам 2024 года - 26.12.2024, ПРАЙМ

Росрыболовство сделало прогноз по вылову по итогам 2024 года

Вылов рыбной продукции в России за весь уходящий год составит примерно 4,93 миллиона тонн, это около 150% от общего потребления рыбы в стране, заявил глава... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T18:18+0300

2024-12-26T18:18+0300

2024-12-26T18:18+0300

экономика

росрыболовство

вылов

прогноз

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Вылов рыбной продукции в России за весь уходящий год составит примерно 4,93 миллиона тонн, это около 150% от общего потребления рыбы в стране, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, добавив, что граждане будут полностью обеспечены продукцией. "Мы вылавливаем 150% от собственного потребления. Чуть ниже будет прогноз, чем мы озвучивали, в 5 миллионов тонн, где-то будет порядка 4,92 миллиона - 4,93 миллиона тонн. Надо отметить, что такой популярной рыбы, как минтая, сардина, иваси, сельдь, выловлено в этом году гораздо больше, чем в прошлый год. Единственное, нас подвела лососевая путина, но по остальным, достаточно неплохие показатели, и россияне будут полностью обеспечены рыбной продукцией", - сказал Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что запасов водных биоресурсов достаточно. Так, по оценке ученых, ежегодно можно добывать свыше 6 миллионов тонн без каких-либо рисков для рыбной отрасли. По его словам, Россия нацелена на развитие сотрудничества в экономических зонах других государств и в открытых водах мирового океана. Например, сейчас проходит африканская экспедиция, в ходе которой оцениваются запасы рыбы на континенте для дальнейшего развития сотрудничества в рыбной сфере. Шестаков упомянул и про экспорт, который незначительно сократился из-за санкционных ограничений. Однако несмотря на все эти трудности, отрасль планирует в 2025 году выйти на досанкционные экспортные объемы. "Сейчас очень важно донастроить саму программу экспорта и увеличить количество стран, куда мы можем поставлять продукцию. Перспектива у нас - это Латинская Америка, это, как бы странно не звучало - Африканский континент и Ближневосточная Азия", - отметил глава ведомства. По его словам, в текущем году страна произведет достаточно икры для внутреннего рынка, несмотря на то, что вылов лососевых был неудачным не только в России, но и в США и Японии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росрыболовство, вылов, прогноз