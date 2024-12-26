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В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам "Гарант-Инвеста"
В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам "Гарант-Инвеста" - 26.12.2024, ПРАЙМ
В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам "Гарант-Инвеста"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам коммерческого банка "Гарант-Инвест" в электронной форме посредством сайта АСВ или... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:25+0300
2024-12-26T09:25+0300
2024-12-26T09:46+0300
экономика
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам коммерческого банка "Гарант-Инвест" в электронной форме посредством сайта АСВ или портала "Госуслуги" не позднее 9 января 2025 года, сообщает агентство. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 26 декабря 2024 года страхового случая у КБ "Гарант-Инвест"... Агентство планирует начать выплаты в электронной форме посредством сайта АСВ или портала "Госуслуги" не позднее 9 января 2025 года", - говорится в сообщении. В АСВ уточнили, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 9 января 2025 года. По данным отчетности банка на 1 декабря 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 3,6 миллиарда рублей, добавили там.
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россия, асв, банк
Экономика, РОССИЯ, АСВ, банк
В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам "Гарант-Инвеста"
АСВ планирует начать выплаты вкладчикам "Гарант-Инвеста" не позднее 9 января
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам коммерческого банка "Гарант-Инвест" в электронной форме посредством сайта АСВ или портала "Госуслуги" не позднее 9 января 2025 года, сообщает агентство.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 26 декабря 2024 года страхового случая у КБ "Гарант-Инвест"... Агентство планирует начать выплаты в электронной форме посредством сайта АСВ или портала "Госуслуги" не позднее 9 января 2025 года", - говорится в сообщении.
В АСВ уточнили, что банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 9 января 2025 года. По данным отчетности банка на 1 декабря 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 3,6 миллиарда рублей, добавили там.
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