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В РФ расширили круг банков, которым кабмин может доверить выплаты военным

В РФ расширили круг банков, которым кабмин может доверить выплаты военным - 26.12.2024, ПРАЙМ

В РФ расширили круг банков, которым кабмин может доверить выплаты военным

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг кредитных организаций, среди которых правительство может выбирать банки для перечисления... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T15:59+0300

2024-12-26T15:59+0300

2024-12-26T15:59+0300

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг кредитных организаций, среди которых правительство может выбирать банки для перечисления военнослужащим денежного довольствия, зарплаты и иных выплат, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В настоящее время правительство своим решением определяет такие банки из числа тех, кто отнесен к категории уполномоченных по гособоронзаказу - в этом перечне всего три банка (АБ "Россия", Новикомбанк и "Санкт-Петербург"). Новый закон дает право выбирать среди всех банков, созданных в соответствии с российским законодательством и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Правительство будет определять банки, осуществляющие перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных Сил РФ, как и раньше, отдельным своим решением. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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россия, банки