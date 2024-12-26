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Юань открыл торги в четверг снижением
Юань открыл торги в четверг снижением - 26.12.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги в четверг снижением
Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:06+0300
2024-12-26T10:06+0300
2024-12-26T10:06+0300
экономика
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск понижался на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,46 рубля.
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мосбиржа, юань
Экономика, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги в четверг снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 13,46 рубля
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск понижался на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,46 рубля.