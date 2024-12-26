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"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского - 26.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241226/zelenskiy-853891851.html
"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского
"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского
Читателей китайского издания NetEase крайне возмутили жалобы Владимира Зеленского на удары ВС России, тогда как ранее сам глава киевского режима в грубой форме... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T21:22+0300
2024-12-26T21:23+0300
политика
китай
владимир зеленский
вс рф
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Читателей китайского издания NetEase крайне возмутили жалобы Владимира Зеленского на удары ВС России, тогда как ранее сам глава киевского режима в грубой форме отверг перемирие на Рождество, которое предложил сторонам конфликта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Пользователь с ником 2yed выразил полное одобрение действий российских войск: "Именно в такой момент должны восторжествовать великая цивилизация и справедливость в лице России".При этом г-н Сяо отдал должное предполагаемой мании величия Зеленского: "Актеришка действительно думает, что он "президент Земли" и ему решать, воевать или нет?"Эту тему в своем комментарии развил 0gpxmX: "Зеленского стоит официально признать больным".А комментатор 06R7cj заподозрил главу киевского режима в нелепом чувстве юмора: "И он еще хочет к себе гуманного отношения? Нелепый клоун опять шутит?!"Еще один комментатор - 07yJmjxin - выразил надежду на счастливое разрешение ситуации: "Спецоперация против украинской агрессии обязательно окончится победой!"
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китай, владимир зеленский, вс рф
Политика, КИТАЙ, Владимир Зеленский, ВС РФ
21:22 26.12.2024 (обновлено: 21:23 26.12.2024)
 
"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского

"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Читателей китайского издания NetEase крайне возмутили жалобы Владимира Зеленского на удары ВС России, тогда как ранее сам глава киевского режима в грубой форме отверг перемирие на Рождество, которое предложил сторонам конфликта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Пользователь с ником 2yed выразил полное одобрение действий российских войск: "Именно в такой момент должны восторжествовать великая цивилизация и справедливость в лице России".
При этом г-н Сяо отдал должное предполагаемой мании величия Зеленского: "Актеришка действительно думает, что он "президент Земли" и ему решать, воевать или нет?"
Эту тему в своем комментарии развил 0gpxmX: "Зеленского стоит официально признать больным".
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
"Так получилось". В Раде Зеленскому выдвинули обвинения
Вчера, 17:28
А комментатор 06R7cj заподозрил главу киевского режима в нелепом чувстве юмора: "И он еще хочет к себе гуманного отношения? Нелепый клоун опять шутит?!"
Еще один комментатор - 07yJmjxin - выразил надежду на счастливое разрешение ситуации: "Спецоперация против украинской агрессии обязательно окончится победой!"
 
ПолитикаКИТАЙВладимир ЗеленскийВС РФ
 
 
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