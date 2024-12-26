https://1prime.ru/20241226/zelenskiy-853891851.html
"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского
"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского
Читателей китайского издания NetEase крайне возмутили жалобы Владимира Зеленского на удары ВС России, тогда как ранее сам глава киевского режима в грубой форме... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T21:22+0300
2024-12-26T21:22+0300
2024-12-26T21:23+0300
политика
китай
владимир зеленский
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Читателей китайского издания NetEase крайне возмутили жалобы Владимира Зеленского на удары ВС России, тогда как ранее сам глава киевского режима в грубой форме отверг перемирие на Рождество, которое предложил сторонам конфликта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Пользователь с ником 2yed выразил полное одобрение действий российских войск: "Именно в такой момент должны восторжествовать великая цивилизация и справедливость в лице России".При этом г-н Сяо отдал должное предполагаемой мании величия Зеленского: "Актеришка действительно думает, что он "президент Земли" и ему решать, воевать или нет?"Эту тему в своем комментарии развил 0gpxmX: "Зеленского стоит официально признать больным".А комментатор 06R7cj заподозрил главу киевского режима в нелепом чувстве юмора: "И он еще хочет к себе гуманного отношения? Нелепый клоун опять шутит?!"Еще один комментатор - 07yJmjxin - выразил надежду на счастливое разрешение ситуации: "Спецоперация против украинской агрессии обязательно окончится победой!"
https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853863488.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владимир зеленский, вс рф
Политика, КИТАЙ, Владимир Зеленский, ВС РФ
"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского
"Президент Земли". Китайцы пришли в ярость из-за решения Зеленского
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ.
Читателей китайского издания NetEase
крайне возмутили жалобы Владимира Зеленского на удары ВС России, тогда как ранее сам глава киевского режима в грубой форме отверг перемирие на Рождество, которое предложил сторонам конфликта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Пользователь с ником 2yed выразил полное одобрение действий российских войск: "Именно в такой момент должны восторжествовать великая цивилизация и справедливость в лице России".
При этом г-н Сяо отдал должное предполагаемой мании величия Зеленского: "Актеришка действительно думает, что он "президент Земли" и ему решать, воевать или нет?"
Эту тему в своем комментарии развил 0gpxmX: "Зеленского стоит официально признать больным".
"Так получилось". В Раде Зеленскому выдвинули обвинения
А комментатор 06R7cj заподозрил главу киевского режима в нелепом чувстве юмора: "И он еще хочет к себе гуманного отношения? Нелепый клоун опять шутит?!"
Еще один комментатор - 07yJmjxin - выразил надежду на счастливое разрешение ситуации: "Спецоперация против украинской агрессии обязательно окончится победой!"