https://1prime.ru/20241226/zelenskiy-853891851.html

"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского

"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Президент Земли". В Китае отреагировали на неадекватность Зеленского

Читателей китайского издания NetEase крайне возмутили жалобы Владимира Зеленского на удары ВС России, тогда как ранее сам глава киевского режима в грубой форме... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T21:22+0300

2024-12-26T21:22+0300

2024-12-26T21:23+0300

политика

китай

владимир зеленский

вс рф

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Читателей китайского издания NetEase крайне возмутили жалобы Владимира Зеленского на удары ВС России, тогда как ранее сам глава киевского режима в грубой форме отверг перемирие на Рождество, которое предложил сторонам конфликта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Пользователь с ником 2yed выразил полное одобрение действий российских войск: "Именно в такой момент должны восторжествовать великая цивилизация и справедливость в лице России".При этом г-н Сяо отдал должное предполагаемой мании величия Зеленского: "Актеришка действительно думает, что он "президент Земли" и ему решать, воевать или нет?"Эту тему в своем комментарии развил 0gpxmX: "Зеленского стоит официально признать больным".А комментатор 06R7cj заподозрил главу киевского режима в нелепом чувстве юмора: "И он еще хочет к себе гуманного отношения? Нелепый клоун опять шутит?!"Еще один комментатор - 07yJmjxin - выразил надежду на счастливое разрешение ситуации: "Спецоперация против украинской агрессии обязательно окончится победой!"

https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853863488.html

китай

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китай, владимир зеленский, вс рф