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Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них есть россияне
Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них есть россияне - 26.12.2024, ПРАЙМ
Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них есть россияне
После авиакатастрофы близ города Актау в Казахстане были опознаны тела десяти жертв, рассказали агентству РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:37+0300
2024-12-26T16:37+0300
2024-12-26T16:37+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. После авиакатастрофы близ города Актау в Казахстане были опознаны тела десяти жертв, рассказали агентству РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана."На данный момент 10 трупов опознаны. Азербайджан четыре, Россия три, Казахстан три", - отметили в ведомстве.Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту Актау после столкновения с птицами. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян
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Происшествия, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН
Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них есть россияне
Среди опознанных тел жертв крушения в Актау три гражданина России и Казахстана
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. После авиакатастрофы близ города Актау в Казахстане были опознаны тела десяти жертв, рассказали агентству РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана.
"На данный момент 10 трупов опознаны. Азербайджан четыре, Россия три, Казахстан три", - отметили в ведомстве.
Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту Актау после столкновения с птицами. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян
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