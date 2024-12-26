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Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них есть россияне

Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них есть россияне - 26.12.2024, ПРАЙМ

Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них есть россияне

После авиакатастрофы близ города Актау в Казахстане были опознаны тела десяти жертв, рассказали агентству РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T16:37+0300

2024-12-26T16:37+0300

2024-12-26T16:37+0300

происшествия

казахстан

азербайджан

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. После авиакатастрофы близ города Актау в Казахстане были опознаны тела десяти жертв, рассказали агентству РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана."На данный момент 10 трупов опознаны. Азербайджан четыре, Россия три, Казахстан три", - отметили в ведомстве.Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту Актау после столкновения с птицами. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян

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казахстан

азербайджан

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казахстан, азербайджан