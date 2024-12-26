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В России спрогнозировали рост добычи золота по итогам 2024 года

В России спрогнозировали рост добычи золота по итогам 2024 года - 26.12.2024, ПРАЙМ

В России спрогнозировали рост добычи золота по итогам 2024 года

Добыча золота в России по итогам уходящего года увеличится примерно на 2% в годовом выражении, до 328 тонн, говорится в исследовании агентства АКРА, которое... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T15:04+0300

2024-12-26T15:04+0300

2024-12-26T15:04+0300

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Добыча золота в России по итогам уходящего года увеличится примерно на 2% в годовом выражении, до 328 тонн, говорится в исследовании агентства АКРА, которое есть в распоряжении РИА Новости. "За последние годы объем добычи золота в Российской Федерации существенно не изменился и с 2019-го стабильно превышает 300 тонн ежегодно. Учитывая рост добычи за девять месяцев на 3,4% к показателю за тот же период прошлого года и разнонаправленную динамику по кварталам, по итогам 2024 года объем добычи золота в России, как полагает АКРА, вырастет примерно на 2% в годовом сопоставлении и составит 328 тонн", - говорится в материалах. Кроме того, по данным АКРА, инвесторы ожидают дальнейшего роста цены на драгметалл, основываясь на текущей динамике фьючерсов на золото - по состоянию на 25 декабря 24-месячный фьючерс показывает ценовой уровень 2 930 долларов за унцию. "Высокая инфляция в мире, геополитическая нестабильность, недоверие к основным резервным валютам определяют повышенную инвестиционную привлекательность золота", - добавляется в материалах. АКРА также полагает, что абсолютное значение долга у крупных отечественных золотодобытчиков в 2025 году принципиально не изменится, хотя есть предпосылки для его увеличения. Однако если цена на золото останется на текущем уровне - от 2 600 до 2 800 долларов, то операционный денежный поток сектора будет расти, что компенсирует увеличение абсолютного значения долга, следовательно, коэффициент долговой нагрузки в следующем году может остаться на уровне 2024 года. Агентство прогнозирует, что среднее значение коэффициента обслуживания долга в секторе по итогам этого года составит 6,8х, что ниже показателя за 2023 год (9,1х) и связано с ростом процентных ставок. Согласно методологии АКРА такой коэффициент покрытия оценивается высоко. По мнению агентства, если ключевая ставка Банка России в течение следующего года будет превышать 20%, коэффициент покрытия долга в отрасли ухудшится. Однако АКРА не ожидает, что он опустится ниже отметки 5х, поэтому оценить его можно будет как умеренный. В июне 2022 года США ввели запрет на импорт российского золота (за исключением золота, которое на момент введения санкций находилось не в России). В июле того же года аналогичные санкции ввели Япония, Канада и Великобритания, а Евросоюз ввел запрет на прямые и непрямые операции с российским золотом. В ответ направление поставок золота из России было изменено с Лондона на ОАЭ, Гонконг и Турцию, следует из исследования.

https://1prime.ru/20241225/ukraina-853863611.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, золото, акра