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Крупнейшие аэропорты Великобритании задерживают и отменяют рейсы
Крупнейшие аэропорты Великобритании задерживают и отменяют рейсы - 27.12.2024, ПРАЙМ
Крупнейшие аэропорты Великобритании задерживают и отменяют рейсы
Крупнейшие аэропорты Великобритании, среди которых лондонские авиагавани Хитроу и Гатвик, вынуждены задерживать и отменять рейсы из-за сильного тумана, сообщает | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T23:35+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Крупнейшие аэропорты Великобритании, среди которых лондонские авиагавани Хитроу и Гатвик, вынуждены задерживать и отменять рейсы из-за сильного тумана, сообщает телеканал Sky News. "Пассажиры нескольких самых загруженных аэропортов страны сталкиваются с нарушением движения из-за тумана. Среди них три самых загруженных аэропорта Великобритании - Хитроу, Гатвик и Манчестер... Многие рейсы, отправлявшиеся в пятницу из Гатвика, были отложены на один-три часа... Похожая ситуация происходит в Манчестере... В Хитроу (авиакомпания - ред.) British Airways была вынуждена отменить ряд полетов", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как отмечает Sky News, последние несколько дней наибольшая часть Великобритании "окутана" туманом, и это негативно сказывается на авиасообщении.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, рейсы
Крупнейшие аэропорты Великобритании задерживают и отменяют рейсы
SN: крупнейшие британские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за тумана
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Крупнейшие аэропорты Великобритании, среди которых лондонские авиагавани Хитроу и Гатвик, вынуждены задерживать и отменять рейсы из-за сильного тумана, сообщает телеканал Sky News.
"Пассажиры нескольких самых загруженных аэропортов страны сталкиваются с нарушением движения из-за тумана. Среди них три самых загруженных аэропорта Великобритании - Хитроу, Гатвик и Манчестер... Многие рейсы, отправлявшиеся в пятницу из Гатвика, были отложены на один-три часа... Похожая ситуация происходит в Манчестере... В Хитроу (авиакомпания - ред.) British Airways была вынуждена отменить ряд полетов", - говорится в публикации на сайте телеканала.
План "Ковер" снят в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский
Как отмечает Sky News, последние несколько дней наибольшая часть Великобритании "окутана" туманом, и это негативно сказывается на авиасообщении.