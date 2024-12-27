https://1prime.ru/20241227/aivasoobschenie-853904488.html

AZAL перечислила российские города, в которые продолжит выполнять рейсы

AZAL перечислила российские города, в которые продолжит выполнять рейсы - 27.12.2024, ПРАЙМ

AZAL перечислила российские города, в которые продолжит выполнять рейсы

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит свои рейсы по маршрутам между Баку и несколькими городами в России, такими как Москва, Санкт-Петербург,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T12:59+0300

2024-12-27T12:59+0300

2024-12-27T12:59+0300

россия

азербайджан

авиасообщение

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит свои рейсы по маршрутам между Баку и несколькими городами в России, такими как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба компании."AZAL продолжит выполнять рейсы (из Баку - ред.) в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск", - отмечается в заявлении.Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту Актау после столкновения с птицами. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян.

https://1prime.ru/20241227/samolet-853903114.html

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россия, азербайджан, авиасообщение