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AZAL перечислила российские города, в которые продолжит выполнять рейсы - 27.12.2024, ПРАЙМ
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AZAL перечислила российские города, в которые продолжит выполнять рейсы
AZAL перечислила российские города, в которые продолжит выполнять рейсы - 27.12.2024, ПРАЙМ
AZAL перечислила российские города, в которые продолжит выполнять рейсы
Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит свои рейсы по маршрутам между Баку и несколькими городами в России, такими как Москва, Санкт-Петербург,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:59+0300
2024-12-27T12:59+0300
россия
азербайджан
авиасообщение
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит свои рейсы по маршрутам между Баку и несколькими городами в России, такими как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба компании."AZAL продолжит выполнять рейсы (из Баку - ред.) в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск", - отмечается в заявлении.Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту Актау после столкновения с птицами. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян.
https://1prime.ru/20241227/samolet-853903114.html
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россия, азербайджан, авиасообщение
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, авиасообщение
12:59 27.12.2024
 
AZAL перечислила российские города, в которые продолжит выполнять рейсы

AZAL продолжит выполнять рейсы в шесть городов России

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) продолжит свои рейсы по маршрутам между Баку и несколькими городами в России, такими как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"AZAL продолжит выполнять рейсы (из Баку - ред.) в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск", - отмечается в заявлении.
Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту Актау после столкновения с птицами. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили, включая девять россиян.
Вестибюль аэропорта им. Гейдара Алиева в Баку - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
Самолет из Баку вернулся из-за закрытия неба над Махачкалой
12:12
 
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНавиасообщение
 
 
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